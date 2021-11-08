進博會 首設文物藝術品專區

第四屆中國國際進口博覽會於11月5日至10日在上海舉行，在服務貿易展區首設文物藝術品專區，來自11個國家和地區的20家境外機構競相參展，其中世界知名拍賣行佳士得、蘇富比、富藝斯等首次參展。

新華社報導，「我們這次為藏家精心甄選了東西方大師作品，把最好的作品帶到了進博會。這次帶來的8幅作品裏，有5個名額是可以免稅洽購的，這對我們和藏家來講，都是一個利好的政策。」佳士得中國區主席楊媛草說，進博會為佳士得中國創新發展打開新思路。

進博會展期內，每個展商銷售藝術品、收藏品及古物類展品，可享受5件以內免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅的優惠政策。

蘇富比亞洲區董事總經理洛嘉熙表示，進博會已成為跨國企業向中國大陸消費者介紹優質產品及服務的重要窗口。

「這次進博會我們帶來的展品張大千的《味江》、莫內的《小艾莉的海角》和夏加爾的《歌劇大道》，這也是中西文化的交流。」蘇富比高級客戶代表翁爾謙說。

除了大師真跡作品，文物藝術品專區還展出日本曜變天目碗、韓國波魯魯動畫形象等。此外，盧浮宮、大英博物館等海外知名IP的衍生品還可以帶回家細細品味。

品源文華是包括大英博物館在內的五家博物館文化藝術IP在中國的獨家授權運營商。品源文華牽線大都會藝術博物館和上海博物館，以「禮遇東西」為主題，聯名打造了一系列琳瑯滿目的文創產品。

阿里魚副總經理、IP授權業務負責人江旭恒表示，IP商業價值變現逐步實現持續增長。近年來，海外文化IP與中國傳統非遺手工藝文化結合的文創產品在年輕消費者群體中很受歡迎，