快訊

影／5槍轟社區大門 新北又傳槍響

國際原子能總署署長：氣候危機可能給核能帶來新生機

成都現疫情 西南交大要求學生不出校門

中央社 / 台北7日電

中國堅守對COVID-19病毒零容忍的嚴格防疫政策。四川省成都市近日出現疫情，當地的西南交通大學今天發布通知，要求所有學生原則上不能出校門，除非獲得審批。

澎湃新聞報導，西南交通大學發布緊急通知，指鑒於當前疫情防控形勢，經學校研究，決定進一步加強學生日常管理。從即日起，所有學生原則上不出校門，最大限度減少出校，「做到學習、生活空間相對固定」。

如果學生因為要做核酸檢測、就醫、求職等極特殊事由需要進出校門的，學生必須申領「臨時通行證（請假離校）」，經輔導員審核、副書記審批後並學院蓋章後，才可離開，並在當天返回校園。

如果有學生必需離開成都也要得到批准，且不得前往中高風險地區。返校前還須向學院提交到校前48小時核酸檢測陰性報告，並在返回成都後儘快完成核酸檢測。

綜合報導，2日，成都新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例；截至6日，成都本次疫情累計報告12例確診病例、2例無症狀感染者。

中國的疫情當前呈現出多點爆發的情況，各地方對疫情都採。中國國家衛生健康委員會疾控局副局長吳良有6日在一場有關疫情防控的記者會上，被問及中國是否考慮放棄影響經濟發展和民眾便利的零容忍政策時說，中方將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入、內防反彈」的堅實屏障，鞏固來之不易的防控成果。

疫情 COVID-19

延伸閱讀

40年歷史板橋成都陸橋今晨拆除　四川路一段豁然開朗

板橋成都陸橋5日拆大梁 四川路一段將從夜間封閉至清晨

豬價下降 成都「香腸街」飄香

停工五年 鄉林成都大案復工

相關新聞

北京降下初雪 民眾趕往故宮欣賞雪中美景

11月7日，是廿四節氣中的立冬。而在立冬前一日，6日18時，大陸中央氣象台升級發布今冬首個「暴雪橙色預警」，北京當晚也降...

江蘇帥氣醫師 專注手術不知褲子滑落

一張醫師做手術時褲子滑落的相片，近日在網路上流傳。據了解，相片中的醫師是江蘇省蘇北人民醫院心臟大血管中心主治醫師葉敬霆，...

吳亦凡粉絲花錢為他慶生 媒體批追捧罪犯、助紂為虐

中國男星吳亦凡因涉嫌性侵遭北京警方逮捕，現今仍無消息，6日是他的31歲生日，有不少網友曬出過去他當紅時期的盛況，當時曾有...

上海豪氣白領 捨2萬月薪到內蒙放羊

近日，一名90後小夥因放棄上海2萬人民幣月薪的工作，遠赴內蒙古放羊而走紅網路。

活化魚塘 港產小龍蝦將面市 年產80萬隻

繼養殖大閘蟹、每條身價萬元「忘不了」後，生態魚蝦蟹科技有限公司再有新搞作，今年在元朗白泥的魚塘試行繁殖澳洲螯蝦（俗稱小龍...

北京6日降初雪 較往年提早23天

北京昨晚降下今冬初雪，較常年同期偏提早23天。中國中央氣象台昨天下午6時也發布今年首個暴雪橙色預警，持續至今天晚間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。