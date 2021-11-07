北京降下初雪 民眾趕往故宮欣賞雪中美景

11月7日，是廿四節氣中的立冬。而在立冬前一日，6日18時，大陸中央氣象台升級發布今冬首個「暴雪橙色預警」，北京當晚也降下了這個冬天的第一場雪。7日一早，不少北京市民就趕往故宮欣賞雪中的瓊樓玉宇。北京故宮隨後也發布視頻與相片，讓民眾也能在網上共賞紫禁城的初雪。

據新京報報導，北京6日夜間大部分地區都下起大雪，直到7日上午降雪才逐漸減弱，14時前後降雪基本結束。但大雪也導致地面溼滑甚至結冰，光是北京積水潭醫院創傷骨科7日上午截至11時，急診就已接診10名摔傷患者。

按照北京市氣象台的北京「初雪」標準，當全市20個人工站中多於10個站點觀測到有降雪現象；或城區5站（朝陽、海淀、豐台、石景山、觀象台）均觀測到有降雪現象；或城區5站中的3個或以上站點觀測到有降雪現象，且至少1個站降雪高於0.1毫米時，這樣的一場雪才被定義為「初雪」。

中國氣象網指出，常年北京的初雪時間為11月29日，今年冬天的初雪提前了23天，但這並不是北京本世紀以來最早的初雪。2009年11月1日，北京就降下初雪，而2010年冬季，初雪直到次年2月10日才姍姍來遲。

北京今年初雪來得又早又猛，北京市氣象台預估，7日至8日北京的最低氣溫還可能跌破近十年同期最低值。