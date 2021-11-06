做CPR壓斷老婦12根肋骨！熱心男救人一命反被告 法院還清白

救人一命反而挨告？大陸遼寧1名孫姓男子經營藥店，2017年時有老太太上門買藥時突然昏迷，孫男發現她無呼吸和脈搏，馬上為她施心肺復甦法（CPR），按壓5分鐘讓長者醒來後報警送她到醫院。未料1個月後，孫男收到法院傳票，長者一家質疑孫男提供藥物才導致長者心臟驟停，及做心肺復甦法時壓斷長者12根肋骨，要求孫男賠償。雖然去年12月一審時，法院已駁回長者提告，但她一家再上訴，日前法院再維持原判。孫男表示自己不後悔救人，但案件耗時4年多，這種被糾纏的感覺的確令他十分痛苦。

事件其實發生於2017年9月7日，大陸遼寧沈陽康平縣長者齊老太到藥房買藥，其間突然昏迷，店主孫向波確認她沒有呼吸及脈搏後，馬上為她施展心肺復甦法，5分鐘後長者甦醒，他馬上報警及幫長者打電話給兒子。孫男急救及時撿回齊老太一命，但按壓致使她斷了12根助骨。事發1個月後，孫男收到法院傳票。

孫向波在瀋陽醫學院畢業，當過多年鄉村醫生，具備「鄉村醫生證」及「行醫執照」。孫男當時受訪，稱上午來了1名70歲左右的長者，覺得胸口悶氣想買藥。長者買了1款藥後叫孫男幫她量血壓，一量嚇一跳，「大姨的血壓應該是低壓120，高壓200」。結帳時長者突然說頭暈情況加重，要孫再量一次血壓，她剛戴上血壓儀時，突然失去意識倒下，故他沒多想馬上救人。

事後醫院檢查發現長者有12根助骨骨折、低血鉀症、右肺挫傷，共住院18天。孫男1個月後被齊老太一家告上法庭，家屬認為長者無可以導致昏迷的病症，當天會暈倒是因為孫給了長者一片硝酸甘油導致，而且孫在急救過程中按斷了長者12根肋骨，要求孫賠償醫療費共9800多元人民幣（約新台幣4.2萬元），另外待傷殘等級評定後，要求再支付10萬元人民幣（約新台幣43萬元）賠償金。

孫解釋當時是生死關頭，他記不清具體情況，確實有拿藥給長者，但她有沒有吃就不確定。當局後來翻查閉路電視，發現孫有取藥動作，但沒看到長者有沒有吃。這成為控辯雙方兩大爭議點之一，第一是吃藥和長者心臟驟停有沒有關，第二是孫的心肺復甦法是否正規。

結果一審時法官認定孫的施救不存在過錯，院方指專家審視後認為吃藥與否和長者心臟驟停之間不存在必然的因果關係，而且被告有專業醫師證，做心肺復甦法符合規定，故裁定他不需承擔民事責任，駁回長者一家訴訟請求。

未料齊老太一家不服，再提上訴，直至日前法院再度駁回其要求，維持原判。孫男接受媒體訪問表示，覺得自己是在見義勇為施救，勝訴是對這種行為的依法保護，一直覺得自己會勝訴。他至今無後悔救人，「傾家蕩產我也不後悔，雖然她（老太）沒感謝我，我也不後悔」。

不過他承認，沒想到一審判決後齊老太一方仍提上訴。日前法院駁回上訴，維持原判，孫感激法院再次維護正義。案件耗時4年多，被案件糾纏的感覺令他十分痛苦，事發後他經營的藥店也關了，造成不少損失，現時他打算重新開一間店。

許多網友替救人的孫男感不值，「別讓好心人寒了心，4年的損失誰來賠」、「為了救人藥店黃了，雖然不需要承擔責任，但是自己的損失還是得不到賠償，不得不感嘆」。許多人提到心肺復甦法本來就有機會按斷助骨，「老人的骨質本來就疏鬆，年輕人搶救都可能壓斷幾根肋骨」、「不壓斷肋骨人當場暴斃，壓斷助骨人立馬起訴，救還是不救，這是個問題」。不過最令網友心寒的，是孫男伸出援手救人，最終竟被民事索償，「以後是不是要簽個合同：肋骨如斷，概不負責」。

孫男曾稱自己當時急於救人，見老太沒了呼吸脈搏馬上急救。圖／江蘇公共新聞、微博影片截圖 孫男救人後1個月收到傳票，老婦一家竟向她索償。圖／江蘇公共新聞、微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》