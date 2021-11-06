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千萬網紅「跪吃熱狗」謎片外流！本尊現身澄清 真女主角身份曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸抖音網紅「井川里予」身材纖細，外表甜美，有「純欲天花板」的稱號。 圖／井川里予TIK TOK
大陸抖音網紅「井川里予」身材纖細，外表甜美，有「純欲天花板」的稱號。 圖／井川里予TIK TOK

大陸抖音網紅「井川里予」身材纖細，外表甜美，有「純欲天花板」的稱號，在抖音上人氣驚人，有上千萬粉絲，不過近日陸網流傳著一段色情影片，指稱片中的女主角就是井川里予，她本人也在4日拍影片澄清，並且提出證據撇清。

井川里予在影片中指出，「這兩天以我為噱頭的色情、淫穢視頻，視頻裡的女主不是我本人。」，她也表示影片中的女主角是素人AV女優，她也提出影片中的女主角金髮的時間和她本人對不上，影片是在6月拍攝，她則是8月才染髮。

井川里予拍片澄清自己非影片中的女主角。 圖／井川里予微博
井川里予拍片澄清自己非影片中的女主角。 圖／井川里予微博

井川里予也透露已經向警方報案，有人以她名號散播色情影片的事情已經不是第一次發生，並且呼籲犯罪者可以停止這種行為，目前公安局正在調查中，全案司法程序都在正常進行，她最後也不斷向替她澄清的粉絲道謝，並表示自己現在很好。

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