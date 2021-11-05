工作條件明顯惡化 調查：近半數駐香港記者計劃離港

香港外國記者會（FCC）的一項最新調查顯示，自《香港國安法》出台以來，香港新聞工作者的工作條件明顯惡化，且將近一半的記者表示，他們正考慮要離開香港。

FCC在今年8月底至10月底針對其記者會員進行了問卷調查，搜集了70名為駐港外國媒體工作的記者的回復，以及29名為香港本地媒體工作的記者的回覆，共99份答覆。該調查顯示，有84%的受訪者表示，自2020年6月《香港國安法》施行以來，新聞業工作環境已「變得更糟」。

另外，記者的個人安全也是一大問題，因為許多人也對可能的網絡或實體監控感到擔憂。調查顯示，有46%的受訪者說，隨著香港新聞自由度下降，他們現在正考慮或已經有計劃要離開香港。台灣外籍記者聯誼會（TFCC）向德國之聲表示，自《香港國安法》通過以來，該協會陸續收到在香港的外媒記者詢問該如何前往台灣。根據台灣外交部去年12月底統計，2020年全年新增了34位有進行註記的外媒記者。

FCC公布該調查結果後，港媒報導，中國外交部駐港公署發言人公開表示強烈不滿和堅決反對，並稱，「正告FCC立即停止蓄意制造『噪音』、公然挑動事端的卑劣行徑，收回以所謂新聞自由之名干擾特區政府依法施政丶破壞香港法治的黑手！」

採訪難度增

FCC調查顯示，自《香港國安法》頒布以來，消息來源的引用意願也急劇下降，86%的受訪者表示他們的消息來源不太願意被引用或討論敏感話題，而且即使是相對中立的話題，人們也擔心可能被認為「有點政治性」，加劇了採訪的難度。

FCC指出，「記者們已經很難分辨什麼是敏感話題了」，只有大約一半（52%）的受訪者表示，他們對政府的「紅線」現在在哪裡有清楚的認知。此外，受訪者對議題「敏感」與否的定義範圍很廣，有幾位受訪者指出，這一定義隨時可能改變。

FCC調查還指出，超過半數受訪者（56%）表示，他們進行了某種程度上的自我審查、或者避免報導可能被視為是「敏感」的議題。

FCC引述一名匿名記者的回覆，他說自己的許多信息來源現在都在監獄裡、一些人已逃到國外，其他人則基於他們的律師的建議，拒絕向外國媒體發表評論——他們擔心對外國記者發言可能會使香港檢警根據《香港國安法》對他們提起訴訟。

一名不願透露姓名、任職於駐香港的外媒記者向德國之聲表示，現在寫到與香港政治有關的敏感題目時，幾乎都不署名了。他說：「邀訪變得更困難，以前可以受訪的專家學者，現在若是被問到與香港主權有關的問題，他們會說最近很忙、或者說自己不了解，直接一點的也會講，現在這個時機點他不好做評論。」

「做新聞變得更加小心。確實也想過離開去別的地方做新聞不會那麼綁手綁腳，但又有一個信念，覺得不想被這種恐懼打敗，」他說。

「假新聞法」引發擔憂

此外，記者們也越來越擔心港府可能制定的「假新聞法」將進一步侵蝕香港的新聞自由。

根據港媒報導，特首林鄭月娥在今年《施政報告》中提到，完善國安工作其中一個項目在於打擊「假新聞」，並在40項立法建議中，提及「研究和檢視應否修訂或制定法例，以打擊在社交媒體散播假新聞和仇恨言論，以及侮辱公職人員的行為」，雖該法仍在討論階段，但已經在香港社會引發討論。

FCC報告指出，有91%的受訪者表示，他們對這項新的立法感到 「非常擔心」（76%）或「有點擔心」（15%）。FCC並指出，世界各地許多專制政府都制定了假新聞法來壓制對政權不利的報導。而且，已經有跡象表明，香港政府和警方可能將不利於己方的報導貼上「假新聞」的標簽。FCC敦促港府應仔細考慮假新聞法對香港新聞自由的影響。

「調查結果皆清楚地表明，稱香港仍然享有《基本法》所保障的新聞自由是不夠的，」FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）說，「（港府）需採取更多措施來恢復記者的信心，來確保香港幾十年來作為一座歡迎國際媒體進駐的城市的聲譽。」

(綜合報導)

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