大陸中消協警告消費者：「雙十一」不可迷信「低價」

大陸中國消費者協會4日在官網發布消費提示，提醒消費者「雙十一」購物六點注意事項。其中特別警告消費者，「雙十一」低價不可迷信，得實惠要多對比；關注商家售後服務，有糾紛及時維權。

據中新社報導，大陸各大電商平台已陸續拉開了「雙十一」購物節的帷幕，一些消費者已經或正待開啟「買買買」模式。近年來，隨著法律制度不斷完善和監管力度加大，網絡消費環境逐步優化，但網購侵權行為仍時有發生。為守護安全、暢通消費，中國消費者協會結合近幾年「雙十一」消費維權輿情及消費者的投訴情況，梳理出以下六點事項，提請消費者注意：

一、「雙十一」「低價」不可迷信，得實惠要多對比。「雙十一」是商家歷時多年打造的「促銷節」，但實際上，消協組織多年的價格監測和消費者投訴顯示，一些商家「雙十一」促銷價格未必真實惠，有的商家使用的是「先漲後降」的套路，有的商家設置各種花式「買贈」，實際到手價格與平時並無差別，甚至還可能會是全年最貴。

二、促銷規則套路複雜，下單前需看清楚。很多商家紛紛推出各種促銷手段吸引消費者下單，包括預售、紅包、滿減、優惠券等，一些促銷規則設計複雜，需要消費者「精打細算」才能理得清。有消費者稱，「一頓操作猛如虎，一看紅包一毛五」。

三、限期商品謹慎囤貨，「剁手」前要巧規劃。面對「雙十一」全年最強的打折促銷按需規劃囤貨數量，避免一次囤貨過多造成浪費。建議消費者在「剁手」前先清理家裡的「存貨」，盡量少囤貨或者不囤貨。

四、面對促銷短信騷擾，留證據且可舉報。「雙十一」促銷期間營銷類垃圾短信呈現集中爆發，使消費者煩不勝煩，備受其擾。依照大陸《民法典》、《個人信息保護法》等相關規定，未經消費者允許推送商業信息和廣告宣傳行為涉嫌違法。

五、直播帶貨良莠不齊，圍觀時保持冷靜。如主播誇大功效和用極限詞語誘導消費、銷售假冒偽劣產品、不按規定公示證照信息、引誘消費者進行私下交易以及售後服務無保障等。為保障財產安全及交易記錄可循，不要脫離平台進行私下交易，不直接轉帳、匯款至私人帳戶以及通過發送付款鏈接頁面或者掃描二維碼等方式進行付款。

六、關注商家售後服務，有糾紛及時維權。消費者在購物時要提前了解商家發貨及退換貨政策，保存好聊天記錄、訂單信息、支付信息、促銷優惠截圖等相關購物憑證，並向商家索要發票或者收據。發生消費糾紛時，要及時聯繫商家或者電商平台協商處理，協商不成的，可以向經營者所在地的消協組織或者市場監管部門進行投訴。

此外，中消協也敦促各類電商經營者要多一些誠意，少一些套路，制定簡單的促銷規則和優惠措施，並提供質量合格的產品和優質的售後服務，讓消費者真正享受到實惠。