通明海特大橋年底通車 東海島-雷州只要半小時

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省交通集團所屬東雷高速公路項目4日發佈消息稱，項目最後一段路基通過驗收，已完成全線土方路基交驗，計畫今年年底通車。

中新社報導，通明海特大橋全長5762米，主橋為雙塔雙索面斜拉橋，塔高約121米，可通航3000噸級海輪。大橋建成後可抵擋16級超強颱風。

同時，為了最大程度保護海岸紅樹林原生態，通明海特大橋採取S形路線拐彎連接西岸，繞道百年紅樹林，粵西民眾的「金山銀山」得到有效保護。

目前，東雷高速路面工程及機電、交安等附屬工程正在快速推進施工進度，向著年底通車目標衝刺。東雷高速公路項目起於湛江市東海島民安鎮，止於奮勇高新區，是雷州半島連通東海島的快速通道，路線長約47公里，設計時速100公里，採用雙向四、六車道（跨海大橋）高速公路標準建設。

該項目對促進湛江鋼鐵基地等重大工業項目建設，加快東海島規劃產業及沿線經濟發展具有重要作用。同時，項目通車後，東海島與雷州、奮勇高新區之間可不再繞行北部路線，行程將從80分鐘縮短至30分鐘以內，東海島、雷州半島「半小時生活圈」即將形成，對加快東海島規劃產業及沿線地區積極發展具有重要意義。

高速公路 紅樹林 廣東

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