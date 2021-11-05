滬台交流熱絡 兩岸太極高手視頻切磋

近期，上海有多場兩岸文化交流活動相繼舉行。除了琉璃工房張毅的紀念展外，以「兩岸同根、太極一家」為主題的太極文化交流活動以視頻連線方式，在上海閔行區與台北中山區同步舉行。這些活動不僅吸引了眾多台灣藝術家和文化工作者的目光，也成為兩岸民間文化交流最頻繁熱絡的城市之一。

新華社報導，太極拳、太極劍、太極舞蹈……兩岸太極高手「隔空」切磋、以武會友。120名愛好者以快閃方式表達對太極的熱愛。現場訪談、線上論壇則邀請兩岸名家共話太極文化的傳承與發揚。

閔行區政協主席祝學軍表示，太極拳是中華民族的寶貴文化遺產，內涵豐富、充滿哲理，已成為海峽兩岸武術交流的有效載體。希望兩岸武術界人士相互交流、相互學習、相互提高，促進兩岸武術傳承，振興和弘揚中華優秀傳統文化。

另一項為期半年的「讓愛看得見·你我來實現」海峽兩岸大型傳愛公益活動，近日落下帷幕。此次活動由上海市台胞服務中心、上海小熒星藝術團、上海市普陀區蘇州河文化藝術節組委會共同主辦。

以愛為主題、以音樂為媒介的交流活動吸引了兩岸音樂、合唱團體和愛好者積極參與，共徵集到近百部音樂視頻作品，各評選通道獲近300萬人次點讚關注。最終20個兩岸團體作品入圍獲獎，其中上海台商子女學校、上海小熒星藝術團獲得一等獎。

10年前從英國伯明翰音樂學院畢業後，台灣音樂人林中琦就選擇到大陸發展。他參與創辦並擔任指揮的快樂小馬合唱團在此次活動中獲得了二等獎。「對於孩子們而言，音樂是最好的養分。」林中琦表示，希望有機會參與更多兩岸文化交流活動，讓孩子們在互動中彼此了解、增進情感。

從琉璃的光影之美，到太極的開合之美，再到音樂的靈動之美。形形色色的滬台交流活動，不僅拉近兩岸同胞的情感距離，也令他們得以共享文化藝術的「多元之美」。