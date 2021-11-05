湖北恩施 秋遊大峽谷、喝摔碗酒

湖北恩施所在地理位置，剛好在兩大火爐城市重慶和武漢中間，因此每到盛夏，擠滿前來避暑的遊客；到了秋高氣爽的季節，必定要造訪恩施土司城、大峽谷、溶洞，晚上大碗喝酒豪邁摔碗，體驗土家民俗風情。

平時吃飯喝酒，若不小心打破杯碗，免不了要自掏腰包，且還要和店家賠不是，但在恩施卻有摔碗酒的風俗，類似漢族的「歲歲平安」寓意。

店家表示，每年都會被顧客摔掉幾十萬個碗，都已經司空見慣了，而這些碎碗都會回收，然後回爐重造，不用擔心浪費。喝完酒後，不妨品嘗當地獨有的「硒茶」，湖北金果茶業董事長蘇方俊表示，硒是人體不可缺少的微量元素，恩施被譽為「世界硒都」，土壤中含有大量硒元素，恩施生長的茶葉稱為「恩施硒茶」，喝恩施硒茶很健康。

湖北省恩施市的恩施土司城，起於元代止於清朝雍正13年的「改土歸流」，歷經元明清三朝共450多年，是全大陸唯一一座規模最大、景觀最靚麗的土家族地區土司古城。

步入景區，首先映入眼簾的是一座赫然高聳的木質建築的土司城門樓，門樓高25公尺，寬12公尺，外觀極其莊重華麗，兩邊走馬角的樓梯可以盤旋到頂部，層層相連，門樓門窗由20扇門和189個鏤空雕刻圖案組成，多為戲劇和民間傳奇。

曾被英國BBC譽為大陸科羅拉多大峽谷、電影「三生三世十里桃花」核心取景地的恩施大峽谷，到處都是絕壁險峰，煙霧繚繞之中，山峰就猶如一座座漂浮在霧海之上的「懸浮山」，其中有高達150公尺、最細部分的直徑只有4公尺，卻屹立不倒的地質奇跡「一炷香」成為大峽谷的鎮山之寶，讓遊客驚歎實在不符合科學。

而主洞口高度約74公尺，寬64公尺的騰龍洞景區，相當於現實生活中20層樓的高度，可同時容納15輛大卡車並排通行寬度，已列入國家5A級景區，屬於境內現今已經探明的最大溶洞，並且在全球已被探明的最長洞穴中名列第七，屬於世界上特級洞穴之一。