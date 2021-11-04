穩民心！陸農業部強調：全國蔬菜供應總量充足

大陸農業農村部市場與信息化司司長唐珂4日表示，近期大陸全國蔬菜價格普遍上漲，為多重因素所致，大陸全國蔬菜供應總量充足。

大陸農業農村部4日召開新聞發布會，說明今冬明春重要農產品生產保供情況。唐珂引述農業農村部監測數據顯示，市場需求大的28種蔬菜10月批發均價為每公斤人民幣5.25元，較上月漲16.7%，較去年同期上升11.7%，漲幅均大於常年同期。尤其菠菜、黃瓜等葉類、茄果類菜上漲更明顯，月均價年漲幅超過50%。

唐珂指出，最近大陸菜價上漲較多，主要有四個原因：第一，災害性天氣導致上市量有所減少。9月以來，北方地區遭遇多年不遇，甚至是空前不遇的秋汛和洪澇災害，一方面造成農田過濕，部分田塊出現積水，導致蔬菜受災200多萬畝；另一方面，持續低溫、寡照，導致光合作用下降，蔬菜生長發育受阻，甚至落花落果。

第二，農資價格上漲增加了生產成本。今年以來，化肥、農藥等農資價格持續上漲，抬高了蔬菜的生產成本。以設施蔬菜為例，僅化肥價格上漲一項，每畝黃瓜的生產成本就增加了人民幣490元、每畝菠菜增加了人民幣210元，折算到每斤成本，黃瓜每斤增加了人民幣2毛錢，菠菜每斤增加了人民幣4毛錢。

第三，運輸流通成本明顯增加。唐珂說，「我們許多『菜籃子』產品現在都是『買全國、賣全國』。」由於北方蔬菜受災，部分品種跨區調運增多，運距拉長，加上汽油、柴油價格上漲，帶動了運輸成本明顯增加。山東壽光蔬菜集團就反映，上半年運到浙江金華的蔬菜運費每車人民幣4,000元，下半年就漲到了人民幣6,000元，每一車運輸成本增加了人民幣2,000元，漲幅高達50%。

第四，一些北方設施蔬菜主產省電力供應不足，也影響了蔬菜集約化育苗和工廠化生產。此外，個別地區新冠肺炎疫情點狀散發，也增加了產銷銜接的難度。

不過，他強調，全年及當前中國大陸全國蔬菜生產整體正常，災害影響是局部的、階段性的，影響的只是部分品種，除了菠菜、油菜、生菜、芹菜等葉類菜因災略有減產外，其他主要品種面積和產量都略有增加，供應總量充足，消費者不用擔心。