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入秋後最強冷空氣來了！大陸緊急向13省發放棉衣棉被
大陸中央氣象台4日6時持續發布「寒潮黃色預警」，受寒潮影響，預計4日8時至8日8時，中國大陸自西北向東南將會有一次大風降溫天氣過程，大部分地區氣溫將先後下降8～10℃，局部地區溫度甚至會下滑超過20℃。
根據中國氣象局微信公號消息，大陸中央氣象台首席預報員張濤表示，4日起，中國大部分地區都將迎來入秋後最強的寒潮。4日，寒潮影響區域主要是新疆北部和東部；6日，寒潮就會大舉東移南下，向東影響到整個華北地區，向南影響到四川盆地。
預計7日，寒潮將影響中國東北、華中、華東、江南、華南地區。
在氣溫方面，張濤指出，這波寒潮來襲，多數地區降溫幅度普遍在8〜10℃以上，部分地區降溫幅度將達到16℃以上，西北、華北北部地區的日最高氣溫降幅甚至可能達到20℃以上。
張濤表示，這波寒潮不僅是今年入秋以來最強的冷空氣過程，其特點之一是影響範圍大，可以說是一次全國性的寒潮過程。其次是，降溫幅度比較大。
人民日報則報導，今年大陸自然災害形勢複雜嚴峻，極端天氣氣候事件多發，一些省份受災較重，群眾生產生活受到一定影響。
鑑於氣象部門預測，中國大陸自西北向東南將有一次範圍廣、降幅大、風力強的降溫天氣過程，大陸應急管理部會同國家糧食和物資儲備局，已於近日向山西、陜西、黑龍江、西藏、新疆等13個省份調撥23.79萬件棉大衣和棉被等救災物資，以支持地方做好今冬明春的災害救助工作。
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