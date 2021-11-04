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山西小學以家庭背景分類學生惹議 驚見家長有犯罪前科、領導子女均入列

香港01 / 撰文： 孫聖然
原平市第一小學某班級對學生進行家庭情況調查，並在統計表格中將學生分為11類。（微博）
原平市第一小學某班級對學生進行家庭情況調查，並在統計表格中將學生分為11類。（微博）

大陸山西忻州原平市一所小學，有老師根據家庭背景，將學生劃分為三六九等，包括「領導子女」、「家長有犯罪前科的學生」等，引發關注。對此，官媒《半月談》雜誌發表文章指，與教學工作關係不大的信息，校方沒有必要收集。

近日，原平市第一小學某班級對學生進行家庭情況調查，並在統計表格中將學生分為11類，包括「女學生」、「家庭離異單親學生」、「輟學學生」、「領導子女」、「企業老闆子女」、「權勢壟斷部門子女」、「家長有犯罪前科的學生」、「學習不好成績差的學生」、「外地來、各種關係過來的學生」、「談戀愛的學生」、「家長有信教的學生」。

有該校工作人員周二（2日）回應事件指，已停止調查學生家庭情況，部分班主任未正確領會會議精神，該做法欠妥，已對其批評警告。而原平市教育科技局亦發布文件，對該校進行通報批評，並問責處罰4人。

對於事件，官媒《半月談》雜誌發表文章稱，家校收集學生家長的個人信息，確實有助於更好地管理學生和開展教學工作，但收集家長職務等和教學工作關係不大的信息，的確沒有必要。

文章又指，學校收集家長職務信息還存在諸多隱患，如滋生腐敗、泄露學生和家長隱私，以及影響教學公平等。很難保證，在知曉學生家長職務信息的情況下，所有教師仍然能夠在教學中做到一視同仁，堅持有教無類。

《半月談》雜誌指，收集家長職務等和教學工作關係不大的信息，的確沒有必要。（時間視頻）
《半月談》雜誌指，收集家長職務等和教學工作關係不大的信息，的確沒有必要。（時間視頻）

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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