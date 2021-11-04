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浙江10歲童為「變魔術」連吞4枚大頭針 他靠這招自行排出未受傷

香港01 / 撰文：朱加樟
浙江一名10歲男童為向同學證明自己是魔術師，竟連吞四枚大頭針。（翻攝自《澎湃新聞》）
浙江一名10歲男童為向同學證明自己是魔術師，竟連吞四枚大頭針。（翻攝自《澎湃新聞》）

浙江一名10歲男童為向同學證明自己是魔術師，竟連吞四枚大頭針，幸好最終男童順利自行排出大頭針，並未受傷。

《澎湃新聞》3日報導指，近日一名10歲男童放學回家後興奮地向媽媽說：「今天看到我把定位針（大頭針）放到嘴裡，然後就不見了，同學們都說我厲害，真的是魔術師！」

男童母親得知後，立即帶男童到浙江大學醫學院附屬兒童醫院進行胸片檢查，可見男童的左上腹有四枚針狀緻密影，正是吞下去的四枚大頭針。報道指，這些大頭針均為帶有塑膠圓頭的鐵質針。

其後，醫生發現男童體內的4枚針順著消化道進入了小腸，隨著小腸的蠕動往大腸方向移動，考慮到男童沒有腹膜炎、腸穿孔等症狀，決定讓男童自然將大頭針排出。在住院期間，醫生建議男童多吃韭菜促進腸胃蠕動。等到第五天，四枚大頭針都自行排出。

醫生形容男童「真的變了一個魔術」，吞下去的針順利經過消化道、胃、十二指腸、小腸然後順利通過回盲部（大腸和小腸交界位置）到達大腸，直至排出。但醫生也指出，曾遇到過類似的病人由於針卡在回盲部無法排出，最後不得不行手術。

浙江一名10歲男童為向同學證明自己是魔術師，竟連吞四枚大頭針。（翻攝自《澎湃新聞》）
浙江一名10歲男童為向同學證明自己是魔術師，竟連吞四枚大頭針。（翻攝自《澎湃新聞》）

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文章授權轉載自《香港01》

魔術師 醫學院 浙江大學

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