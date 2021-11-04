豬價下降 成都「香腸街」飄香

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
隨著氣溫下降，有「香腸一條街」之稱的成都新開寺街各大商鋪開始忙碌，將做好的香腸、臘肉掛滿店舖，迎接消費者上門。 （中新社）
隨著氣溫下降，有「香腸一條街」之稱的成都新開寺街各大商鋪開始忙碌，將做好的香腸、臘肉掛滿店舖，迎接消費者上門。 （中新社）

「今年豬肉便宜，很多顧客都是六七十斤地裝（香腸），店裡好多臘肉香腸都被訂走了。」成都老號李記臘肉香腸店老闆娘劉興玉說。她的店舖位於成都「香腸一條街」新開寺街。由於氣溫與豬肉價格的雙下降，往年立冬後才會迎來銷售旺季，今年提前臘味飄香。

中新社報導，劉興玉說，四川人常將陽台掛滿香腸臘肉的人家戲稱為「大戶人家」，今年不少顧客實現「香腸自由」後加大購買量，提前跨進「大戶人家」行列。

「香腸一條街」的商販將傳統香腸細分出十餘種不同口味。在一家名為「小馬哥食品」的臘味店，店主文建強抱出一盒自己新開發的青花椒香腸放在店舖醒目位置。「別看灌香腸的人少了，但大家對香腸的要求卻愈來愈高了。」文建強說，他今年創新的青花椒香腸只加了青花椒，沒有辣椒，灌製後除了加入少許白酒去腥，還會在郊區用柏樹枝、花生殼、核桃殼煙燻四個小時提香。

除了口味，灌製香腸的肉類也成為商販們「爭奇鬥味」的重頭戲。在黑豬肉、糧食豬肉、鮮豬肉、秘製醬肉外，一家香腸店甚至推出了牛肉、羊肉香腸。「牛肉、羊肉香腸昨天才開始灌，還沒風乾，已有不少人來問了，所以不創新不行啊。」香腸店老闆娘文霞感嘆。

68歲的王加明在「香腸一條街」賣了二十多年的香腸，見證了這條小街的發展變遷。「今年是小街灌香腸最早的一年，十一後便進入了香腸臘肉銷售高峰。」王加明說，正嘗試利用網絡銷售香腸臘肉，才從四川簡陽農村殺了三頭黑豬，不足一周就能全部賣光。

臨近午時，「香腸一條街」愈發熱鬧起來，有的小店外等候灌香腸的顧客排起了長隊。提著兩口袋抽了真空的香腸，68歲的退休老師張富有說，「我四年前隨子女遷來成都，在小街買了四年臘味，這是老祖宗傳下的味道，年的味道，也是家的味道。」

立冬

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