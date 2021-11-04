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武昌起義110周年 紀念館成地標

聯合報 / 特派記者林宸誼／湖北武漢報導
穿著長袍馬褂的國父孫中山銅像，就矗立在武昌起義紀念館門外。特派記者林宸誼／攝影
穿著長袍馬褂的國父孫中山銅像，就矗立在武昌起義紀念館門外。特派記者林宸誼／攝影

湖北武漢的地標景點，除了黃鶴樓、還有辛亥革命武昌起義紀念館等地，其中，台灣人較為熟知的，就是辛亥革命的「第一槍」在這裡打響。

被武漢人稱為「紅樓」的武昌起義紀念館，前身是清末湖北諮議局，1911年10月10日，湖北革命黨人發動武昌起義，打響辛亥革命的「第一槍」，一舉光復武昌；隔天在此組建中華民國軍政府鄂軍都督府，宣告廢除清朝宣統年號，並建立中華民國。

中西合壁的紅樓，位於武漢市武昌閱馬場，西鄰黃鶴樓，北倚蛇山，1910年（清宣統二年）建成。1931年鑄造、著長袍馬褂的國父孫中山銅像矗立在紀念館前，院門口「武昌起義軍政府舊址」橫幅，由宋慶齡題寫。

大門口左右兩側，懸掛著武昌起義時革命黨人使用的「鐵血十八星旗」，是武昌起義勝利的標誌，旗面是紅色，象徵鐵血精神；十八顆星象徵關內漢地的十八個行省，代表炎黃子孫對抗滿人清朝政權。

館內現有兩個主題性的陳列：鄂軍都督府舊址復原陳列、辛亥革命武昌起義史跡陳列。前者以舊址主樓為載體，透過實物、歷史照片，復原再現都督府成立初期的場景與風貌，包括鄂軍軍政府作戰指揮室；關鍵的陽夏保衛戰長達40多天吸引清軍主力，為各省響應革命取得勝利爭取到寶貴時間，都是在此地指揮作戰。

另外，還有鄂軍都督黎元洪辦公室、臥室，鄂軍軍政府顧問辦公室、孫中山前往鄂軍軍政府與重要成員演講廳等。

在舊址院內議員公所後樓1、2層的辛亥革命武昌起義史跡陳列，以近400件展品，包括文物真跡、歷史圖片、美術作品以及圖表、模型和場景等，全景式地展現了辛亥革命武昌起義的歷史。

2012年8月，武漢市政府將辛亥革命武昌起義紀念館、辛亥革命博物館、起義門、辛亥首義碑林、首義公園、中山艦博物館、國民政府舊址等辛亥、民國遺跡遺址、紀念場館等整合為武漢辛亥革命遺跡遺址，為進一步弘揚辛亥精神，2013年6月，遺址成為海峽兩岸交流基地。

辛亥革命 武漢 紀念館

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