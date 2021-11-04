陸健全司法 禁7種行為

中國大陸官方將針對法院工作人員與律師違規接觸交往、親屬違規代理案件、離任人員違規從事律師職業等問題，深入開展專項清理。

中新社報導，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、司法部已聯合印發兩份司法意見。其中，「關於建立健全禁止法官、檢察官與律師不正當接觸交往制度機制的意見」，以負面清單形式詳細列舉了7種不正當接觸交往行為，包括禁止私下接觸、禁止插手案件、禁止介紹案源等。「關於進一步規範法院、檢察院離任人員從事律師職業的意見」，則對法院、檢察院離任人員到律師事務所從業作出進一步規範。

大陸最高人民法院下發通知，要求大陸各級法院貫徹執行上述兩份司法意見，落實防止干預司法「三個規定」，維護司法廉潔和司法公正。

通知要求，要重點圍繞法院工作人員違反「負面清單」的行為，針對與律師違規接觸交往、親屬違規代理案件、離任人員違規從事律師職業等問題，開展專項清理，明確整改措施、整改期限，逐人整改、逐一銷號。

通知要求，要強化日常監管，健全完善警察親屬和離任人員從事律師職業、警察執行任職迴避規定、涉律師違規人員處理情況等工作台賬，實施動態管理，及時跟進監管。