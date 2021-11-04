聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸健全司法 禁7種行為

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸官方將針對法院工作人員與律師違規接觸交往、親屬違規代理案件、離任人員違規從事律師職業等問題，深入開展專項清理。

中新社報導，大陸最高人民法院、最高人民檢察院、司法部已聯合印發兩份司法意見。其中，「關於建立健全禁止法官、檢察官與律師不正當接觸交往制度機制的意見」，以負面清單形式詳細列舉了7種不正當接觸交往行為，包括禁止私下接觸、禁止插手案件、禁止介紹案源等。「關於進一步規範法院、檢察院離任人員從事律師職業的意見」，則對法院、檢察院離任人員到律師事務所從業作出進一步規範。

大陸最高人民法院下發通知，要求大陸各級法院貫徹執行上述兩份司法意見，落實防止干預司法「三個規定」，維護司法廉潔和司法公正。　　

通知要求，要重點圍繞法院工作人員違反「負面清單」的行為，針對與律師違規接觸交往、親屬違規代理案件、離任人員違規從事律師職業等問題，開展專項清理，明確整改措施、整改期限，逐人整改、逐一銷號。

通知要求，要強化日常監管，健全完善警察親屬和離任人員從事律師職業、警察執行任職迴避規定、涉律師違規人員處理情況等工作台賬，實施動態管理，及時跟進監管。

律師 司法

延伸閱讀

民進黨「四個不同意」首戰新北 藍營：忽視人民心聲

國民黨首場高雄公投街講 參加者多為婆婆媽媽

剛推數位人民幣 大陸查獲首例洗錢案

大陸著名哲學家李澤厚逝世 享耆壽91歲

相關新聞

戰備包效應 物資搶購潮引爆

由於數省發放「戰備包」、大陸商務部印發儲備日常用品「通知」後，大陸多個城市發生超市搶購潮，量販店推車不夠用、有市民一次購...

陸健全司法 禁7種行為

中國大陸官方將針對法院工作人員與律師違規接觸交往、親屬違規代理案件、離任人員違規從事律師職業等問題，深入開展專項清理。

武昌起義110周年 紀念館成地標

湖北武漢的地標景點，除了黃鶴樓、還有辛亥革命武昌起義紀念館等地，其中，台灣人較為熟知的，就是辛亥革命的「第一槍」在這裡打...

豬價下降 成都「香腸街」飄香

「今年豬肉便宜，很多顧客都是六七十斤地裝（香腸），店裡好多臘肉香腸都被訂走了。」成都老號李記臘肉香腸店老闆娘劉興玉說。她...

北京疫情多為家庭傳播 123個車站暫停發售進京火車票

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火3日下午指出，截至目前，本輪疫情北京累計報告本土病例39例，主要以家庭接觸傳播為主，其...

大陸多個城市出現搶購潮 官方籲民眾冷靜

由於數省發放「戰備包」、大陸商務部印發儲備日常用品「通知」後，大陸多個城市發生超市搶購潮，量販店幾推車不夠用、有市民一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。