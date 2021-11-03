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她慘遭「舅舅」性侵 還被雙親賤賣當小妾：妳這個賠錢貨

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一位化名小麗的女生近日爆料，指控11年前遭謝姓公務員性侵，甚至被雙親賤價賣給謝男當小妾。示意圖／ingimage
大陸一位化名小麗的女生近日爆料，指控11年前遭謝姓公務員性侵，甚至被雙親賤價賣給謝男當小妾。示意圖／ingimage

大陸一位化名小麗的女生近日發文爆料，指控11年前遭謝姓公務員性侵，即使告知親生父母仍不被諒解，不僅被母親羞辱，還被雙親以人民幣500元（約新台幣2175元）賣給謝男當小妾，小麗哀嘆「父母覺得我已經是個破鞋了」。

綜合陸媒報導，小麗表示，2005到2008年的就學期間，被寄養在謝姓公務員的親生姊姊家中，起初謝家對自己視如己出，因此卸下防備心。2010年，當時年僅16歲的小麗在工廠打工賺生活費，某天謝男找小麗下班後一起吃飯。當晚謝男多次勸酒，快到午夜時下起暴雨，謝男表示因小麗住處較遠，2人就近找一間飯店入住。

「當時的我出於對舅舅的信任，就聽從了他的安排。」小麗說，一開始謝男還沒有做出越矩的行為，等自己快睡著時，謝男卻突然撲上床、掀開被子、脫下內衣褲作勢性侵。小麗回憶，即使「不斷打他的臉、叫他不要傷害我」，但礙於謝男身材魁梧，小麗嘆道「我無法掙脫他，被他玷汙了」。

事後，小麗表示被謝男強迫吞下避孕藥，對方甚至用暴力手段威脅不得張揚。悲劇發生後的一個多月，謝男軟硬兼施，一下子說會結婚負責，一下子又威脅小麗不准將事情告訴任何人。

最後，小麗受不了謝男的精神控制，遂將被性侵一事告知父母，不料沒有獲得雙親支持，母親還收了謝男人民幣500元（約新台幣2175元），將小麗送給謝男當小妾。當意識到自己被雙親賤賣後，小麗馬上逃離謝男家中，事後嘆道「父母覺得我已經是個破鞋了，就讓謝男納我當個小妾」。

想不到惡夢還沒結束，逃離謝男家的小麗因此罹患重度憂鬱，還被母親傳訊息辱罵，「別人的女兒做這種事都能拿2、30萬（人民幣）回來，妳是個賠錢貨」。忍無可忍的小麗最終選擇爆料，希望謝男能被嚴懲。

對於指控，謝男回應，當時2人是戀人關係，雖然發生性行為，但謝男表示當時小麗的真實年齡並非未成年，隨後便不願多談。

大陸一位化名小麗的女生近日爆料，指控11年前遭謝姓公務員性侵。 圖擷自新浪新聞
大陸一位化名小麗的女生近日爆料，指控11年前遭謝姓公務員性侵。 圖擷自新浪新聞

性侵 公務員 未成年 避孕

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