外送員急關電梯 7旬婦遭門夾住急速向上拖致腰斷身亡

日前於中國河南鄭州發生一起恐怖的電梯事故意外，一名70多歲婦人在進入電梯時，電梯內的一位外送員沒注意到婦人還沒完全走進，就按了關門鍵，此舉不但造成婦人被門夾住，隨後電梯還急速的往上升，導致婦人最後墜落至電梯縫隙當場身亡。

據中國媒體《青蕉視頻》的影片中顯示，這起意外於10月28日在鄭州市一處社區內電梯發生，從監視器畫面中可看到，當下正好有一名婦人要搭乘電梯，沒想到婦人都還沒走進電梯內，就有名心急的外送員按了關門鈕，導致對方被門夾住，外送員見狀又按了開門鈕，然而電梯卻急速往上升，害她被夾住拖行，最後墜入電梯隙縫內身亡。

事發後，婦人的女婿表示，當天中午他接到妻子電話，趕回家後就發現岳母因為腰部受到擠壓已經吐血身亡，相關單位直至當日的下午3時才把遺體解救出來，送醫後發現腰部前後側都有嚴重受傷。

而為了哀悼致意，社區約300多名住戶都到死者家上香，且也有許多居民透露，該社區電梯老化嚴重，曾多次出現故障，以前也曾發生突然從17樓墜到1樓的驚險事件，但相關單位卻一直沒有處理。