每日喝大量奶茶可樂不喝水 男突昏迷竟患「顱內靜脈竇血栓」

深圳一名年輕男子近日突發頭痛、四肢抽搐，隨後陷入了昏迷，被送進醫院後發現腦部出現顱內靜脈竇血栓。

醫生推斷該男子的發病跟其熬夜比較嚴重，以及每天喝大量奶茶、可樂有關係。

深圳廣播電影電視集團都市頻道《第一現場》1日報導指，近日王先生在家裡突發頭痛、四肢抽搐，隨後陷入了昏迷，被家人緊急送到寶安區石岩人民醫院治療。醫生發現，王先生的腦部出現了比較嚴重的顱內靜脈竇血栓。

醫生發現王先生的血管前二分之一全部堵塞了，於是施手術把靜脈血栓取出來。手術後，王先生住院了19天才穩定住身體的情況，後續還要接受長達半年的藥物治療才能恢復健康。

醫生表示，顱內靜脈竇血栓是由多種病因引起腦靜脈回流受阻、腦脊液吸收障礙為特徵的特殊類型腦血管疾病，佔腦血管病的 0.5%~1.0%。

報道指，王先生在發病兩天前就出現了持續頭痛的情況。在最近半年，他有明顯的記憶力下降、容易疲憊等情況出現。結合王先生的生活習慣，醫生推斷他的發病跟他熬夜比較嚴重，以及每天喝大量喝奶茶、可樂有關係。

王先生家屬表示，「他（王先生）長期以來都是把奶茶和可樂當水喝，不喝水的，都是在旁邊隨手拿了喝，幾乎沒喝過白開水，經常提醒也沒當回事」。報導指，因為長期大量飲用奶茶、可樂而不喝水，造成血液粘稠度增加，王先生腦內才逐漸形成顱內靜脈竇血栓。

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文章授權轉載自《香港01》