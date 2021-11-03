三星堆遺址 入陸百年百大考古發現

在日前舉行的大陸第三屆考古學大會開幕式上，公布了「百年百大考古發現」名單，位於四川省德陽市的三星堆遺址等100項發現入選。

2021年是大陸現代考古學誕生100周年，經過幾代考古人的不懈努力，考古工作取得了累累碩果。此次舉行的「百年百大考古發現」遴選推介活動於今年5月啟動，經過各地文物主管部門審核、專家提名，最終確定321項發現作為候選項目，並從中選出百大考古發現。

三星堆遺址發現於上世紀20年代末，是迄今大陸西南地區發現分布範圍最廣、延續時間最長、文化內涵最豐富古文化遺址，其文化堆積距今約4500－2800年，面積達12平方公里；核心區域面積約3.6平方公里，為古蜀國都城遺址，年代約當商代。

1986年，三星堆1號、2號「祭祀坑」，出土青銅大立人像、青銅神樹、青銅面具、金面罩、金杖、象牙等上千件珍貴文物，「沉睡三千年，一醒驚天下」，其年代為商代晚期（距今3250－3100年），所揭示的一種獨特青銅文化引起轟動，被認為是二十世紀最偉大的考古發現之一。

隨後，三星堆東城牆、南城牆、月亮灣小城和大型宮殿基址等重要遺蹟也相繼被發現，逐步廓清了三星堆古城分布範圍。專家們認為，三星堆文化面貌既呈現獨特性，又與中原地區、長江中游地區夏商時期古文化有著緊密聯繫。