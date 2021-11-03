黃鶴樓造型雪糕 熱搜圈粉

古代騷人墨客用詩詞在湖北武漢的黃鶴樓打卡；不過一款黃鶴樓造型的雪糕，在今年四月推出後，讓黃鶴樓頓時成為熱搜的網紅打卡景點，還創下一天賣出三千支，共新台幣十九萬元銷售紀錄，接著還推出「會發光的棒棒糖」，繼續圈粉。

位於武漢的黃鶴樓，是許多古今詩壇及文壇巨擘流連忘返打卡之地，例如崔顥、李白等，皆在此地吟詩作賦留下千古佳句，而現代觀光客打卡黃鶴樓時必選品，則是購買黃鶴樓造型雪糕。

武漢黃鶴樓。特派記者林宸誼／攝影

於今年四月推出的黃鶴樓造型雪糕，一支售價人民幣十五元（約新台幣六十五元），曾創下一天賣出三千支，銷售額共人民幣四萬五千元（新台幣十九點三萬元）紀錄，立體的造型、精緻的線條，讓雪糕成為大小朋友們，打卡黃鶴樓時的必選品。

隨著天氣轉涼，黃鶴樓於10月底在景區內上新—款「會發光的棒棒糖」，既像夜色裡閃閃發光的黃鶴樓，又像召喚詩意魔法的仙女棒，在景區內一推出就受到大小朋友們的歡迎。

作為武漢文化「C位」的黃鶴樓，是台灣人熟悉的湖北熱門景點，當地導遊表示，新冠疫情爆發前，每十位觀光客裡就有三位是來自台灣，然而一年前的武漢經歷前所未有的衝擊，一年後終於重現人潮，當地導遊表示，黃鶴樓屢毀屢建，代表武漢是永遠打不倒。

黃鶴樓始建於三國吳黃武二年，是孫權為實現「以武治國而昌」，築城為守，建黃鶴樓以瞭望，至唐朝逐漸演變為名勝景點。

然而黃鶴樓歷經二十七次毀壞與重建，仍是浴火重生，如今的黃鶴樓，以清代結構為藍本，共五層，高51.4公尺，運用現代建築技術，以鋼筋混凝土框架仿木結構，金色的琉璃瓦屋面，呈現輝煌瑰麗的氣勢，層層飛簷，猶如黃鶴展翅高飛。

在黃鶴樓吃完雪糕，別忘記遠眺長江，看看橫跨武昌與漢陽的長江大橋上，來往車輛川流不息。身為大陸中部重鎮，武漢是湖北省政治、文化、商業中心，也是現代城市，有好山好水，也有其他好吃好玩。

8494平方公里的武漢，相當於有5個天津、1.5個上海，31個台北的面積。武漢作為九省通衢之地，當地美食也是融合南北，一天的美食之旅從戶部巷開始。這條有著「漢味早點第一巷」之稱的百年老巷，著名的熱乾麵，豆皮等武漢特色小吃，在這裡都吃得到；晚上則可以到吉慶街，吃吃當地的鴨脖子、小龍蝦，時下年輕人流行的消夜，吉慶街都可以吃得到。