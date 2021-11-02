上海迪士尼宣布3日起重開 6.6萬人核酸檢測陰性

在10月31日晚，突發宣布暫停遊客入園後，上海迪士尼進行連日大規模核酸檢測，截至2日上午8時，共篩查相關人員6萬6,460人次，結果均呈陰性。在此之下，上海迪士尼度假區2日晚間宣布，迪士尼樂園和迪士尼小鎮將於11月3日起恢復運營。

上海迪士尼度假區官方微博指出，11月3日，樂園的運營時間為10時到19時，迪士尼小鎮的運營時間為10時到21時。聲明表示，所有工作人員都已按照疫情防控的要求，在48小時內完成兩次核酸檢測，結果均為陰性，另所有採集的環境樣本均為陰性。

上海迪士尼強調，將繼續強化各項防疫措施，包括清潔消殺、做好室內通風、管理社交距離等，並繼續對所有遊客採取嚴格的健康安全措施，包括限流、錯峰、預約、測溫及查驗健康碼等。

在此之前，上海迪士尼於10月31日聖誕夜晚間突發公告，因接獲「外省市協查通報」，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入。消息一出後有大陸網友驚呼，根本「萬聖節驚嚇」，直言在萬聖節期間入園的遊客，「完美Cos（指Cosplay角色扮演）倒楣鬼」。

上海迪士尼通知還要求，31日所有已在樂園的遊客在離園時，需要在出口處接受核酸檢測，並遵循疾控中心的要求相隔24小時後再做核酸檢測，待兩次核酸檢測陰性後，做好後續12天自主健康監測。

據中國新聞周刊報導，上海迪士尼的萬聖節慶祝活動安排在10月30日和31日晚，由於都是周末，兩日到訪迪士尼樂園的各地遊客估計共達10萬人。

在時隔兩天後，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今天上午表示，在廣大遊客和市民朋友積極配合下，2021年10月30日、31日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員以及場所防疫排查工作推進順利。截至11月2日8時，共篩查相關人員6萬6,460人次，採集相關環境等樣本1,016份，核酸檢測結果均為陰性。