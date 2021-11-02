鍾南山辯護清零政策 北京民眾擔心管制不敢出京

在中國死守的疫情清零政策下，北京市官方近來實施更嚴厲的「時空重合」管制，導致許多在外地出差、旅遊的北京人無法返家，居民則紛紛取消外地行程不敢成行，私下抱怨不已。

但中國並沒有放棄疫情清零政策的跡象。中國防疫專家鍾南山今天回應外界的質疑說，「零傳播戰略」並不是成本過高，而是「比較低成本的作法」。儘管有疫苗，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球致死率仍有約2%，中國不能容忍這麼高的致死率。

中國新一波本土疫情，起於10月中旬的西北旅遊團，目前已蔓延到中國31個省區直轄市的14個，其中包括首都北京，並傳出北郊的天通苑社區1日更出現家庭感染案例。官方則證實，中共北京市委書記蔡奇當晚為此親自主持防疫會議。

在北京此波累計確診人數將突破30人下，北京市政府1日宣布極為嚴厲的「時空重合」管制措施，要求正在外地出差、旅遊而未返回北京的居民，如果與確診病例的公布行程有「時空重合」，應立即就地報告行程，「就地自我隔離」不外出，並配合管控。

鍾南山在接受中國環球電視網（CGTN）專訪時說，零容忍、零傳播政策是「不得已而為之的」。因為病毒傳播太迅速，複製指數太高。現在採用零傳播的政策「的確成本是比較高的」，但「不管它、放開它，成本就更高」。

他並表示，中國的「零容忍政策」會持續相當長的時間，持續多長時間有賴於全球疫情的防控情況，因為中國做得再好，只要有開放、有移入，肯定還會有傳播。所以，零傳播戰略並不是成本過高，而是「比較低成本的一個作法」。

然而，建立在清零政策上的「時空重合」管制，引起不少北京民眾擔憂及抱怨。而在此之前，北京已提前採取了嚴厲的入境管制措施。

10月28日，兩列分別從上海及浙江嘉興出發的高鐵列車，由於各有1名服務人員被查出曾與確診旅客同列車，北京鐵路局立即下令列車在山東濟南及河北滄州停車，車上包括這2名服務人員在內的346人全數下車，就地隔離14天。

同時，北京市也對10月中下旬曾途經甘肅、湖南等出現本土疫例的居民，進行追溯調查。有北京民眾反映，他們在返回北京後超過1週，赫然發現自己的健康碼不是燈號消失，就是變成被管制的紅色，什麼公共場所都進不去。必須連忙進行核酸檢測，並重新查對行程，健康碼才能恢復為正常的綠色。

還有在外出差的北京民眾表示，他們在當地的健康碼、行程碼都是綠色，也按規定出示48小時內的核酸檢測陰性證明。但在買高鐵票時卻被拒絕，有人則是買到票卻不讓進站。

有北京民眾先前計劃，在上週至11月上旬間前往山東、上海等地洽公，或是前往隔鄰的河北省山區賞楓。但他們都向中央社記者表示，鑑於上述案例「太嚇人了」，生怕「去了就回不來」，只好取消行程。

這些民眾普遍表示，這時候「還是乖乖待在北京，哪兒都別去」，免得給自己找麻煩。也有人不忘提醒，即使在北京，最好避開昌平等確診病例較集中的行政區，免得遭到池魚之殃。