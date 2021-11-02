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大陸單日新增54例本土確診 多地宣布暫停跨省旅遊

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
黑龍江省黑河市再度傳出疫情後，隨即展開大規模核酸檢測。圖為10月31日，黑河市一名孩童正在接受核酸檢測採樣。新華社
黑龍江省黑河市再度傳出疫情後，隨即展開大規模核酸檢測。圖為10月31日，黑河市一名孩童正在接受核酸檢測採樣。新華社

據大陸國家衛健委通報，11月1日，中國大陸共報告新增新冠肺炎確診病例71例。其中境外輸入病例17例，本土病例54例。當天大陸本土確診分別為：黑龍江27例，河北8例，甘肅8例，山東3例，內蒙古2例，江西2例，青海2例，北京1例，寧夏1例。

隨著疫情持續升溫，中國大陸迄今至少已有10個省（市、自治區）要求暫停跨省旅遊業務或暫停前往中高風險地區旅遊。

上海市文化旅遊局2日發布通知，要求嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及線上旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

河北省文化和旅遊廳則於1日發布緊急通知，宣布即日起暫停旅行社及線上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務（包括出冀遊和來冀遊）。

大陸這波疫情也導致又一批地方官員因防疫不力遭免職。甘肅省天水市委組織部1日公告，天水市衛健委主任陳克孝、市疾控中心主任吳毅中同時遭到免職。

內蒙古額濟納旗衛健委主任、副主任在內的多名官員，上個月底也因疫情防控不力先後被免職；青海省貴南縣縣委組織部10月30日通報，當地一家醫院院長因疫情防控不力被免職。

截至11月1日24時，中國大陸現有新冠肺炎確診病例912例，其中重症病例35例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬8,660人。

疫情 內蒙古 新冠肺炎

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