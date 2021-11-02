男童逾20層樓高天台玩立定跳遠 踩錯一步就變千古恨

玩命！中國大陸網上流傳短片，可見2名小孩在樓高逾20層樓的大廈天台空隙之間玩立定跳遠，情況十分危險，更看得人心驚膽跳。目擊事件並拍下短片的網友當下立即通知了物業管理人員，並由人員將男童帶回安全地方。物業管理人員回應指，男童能夠到達天台是因為門口的鎖被人砸壞，已經在業主群組中發訊息提醒業主看管好自己的小孩。

事件早前於在湖北咸寧發生，有人發現2名男童在逾20層樓高的大廈天台之上，其中1名男童更在天台之間跳來跳去，十分驚險。從短片可見，大廈天台圍欄外的平台只可讓1人站立，而2名男童就站在天台凹位附近，其中身穿藍色上衣的男童多次以立定跳遠的方式在凹位上跳來跳去，又曾經將腳凌空伸出。另外穿橙衣的男童則一直只留在其中一邊，沒有跳到另一邊。

拍攝短片的網友殷先生表示，他看到事件的時候已經嚇壞，並立即打電話給大樓的物業管理人員，2名男童由物業管理人員帶回安全地方。物業管理人員方面回應事件時表示，大樓天台原本是不准通行的，2名男童能夠上到天台是因為門鎖被砸壞，他們得知事件之後已經立即派人帶他們帶走。物業管理人員又指，他們已經立即更換新鎖，並當面教育男童，但由於不知道男童的父母是誰，所以在業主群組內發訊息，提醒所有業主要看管好家中小孩。

網友們都認為事件十分危險，「我看到他們跳的時候心都跳到了嗓子眼」、「腿抖……」、「看他們跳，我的心怦怦跳」、「初生之犢不畏虎，大人要嚇死了」。另外亦有留言認為，2名男童的家長要對事件負責，「家長一方面要看好小孩不能亂跑，另一方面也要多做一些安全教育」。

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文章授權轉載自《香港01》