出家眾也要上黨課 天津華盛寺集體觀看《長津湖》

大陸「抗美援朝」電影《長津湖》觀影人次已超過1.16億，連出家眾也被安排集體觀看。（取自天津華盛寺微信公眾號）

一部描述中國人民志願軍如何在韓戰期間擊潰美軍的愛國電影《長津湖》，票房已突破人民幣55億元（約新台幣236.5億元）。電影熱賣的背後其實有著大陸官方的支持，甚至連出家眾都被安排集體觀賞，「重溫那段波瀾壯闊的歷史，深切緬懷革命先輩」。

天津華盛寺微信公眾號近日就發布一則消息稱，「2021年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰71周年，也是中華人民共和國成立72周年」；「為深入開展黨史學習教育，弘揚愛國主義精神，10月29日，天津華盛寺組織觀看紅色電影《長津湖》」。

從微信公眾號發布的相片來看，這場電影放映約有50人共同觀看，其中出家眾約20人。

天津華盛寺稱，「本次觀影給大家帶來了極大的震撼，是一堂生動的『電影黨課』，是開展黨史學習教育和愛國主義教育的鮮活教材。透過大屏幕，大家共同重溫了那段波瀾壯闊、可歌可泣的歷史，一起向最可愛的人致敬。」

根據介紹，華盛寺是天津市重點打造的渤海之濱佛教文化重點項目，目前已成為天津的旅遊新熱點。華盛寺北面還計畫興建一座高148公尺高的「渤海觀音」塔，預計也將成為天津另一個新地標。

除舉辦「電影黨課」觀看《長津湖》，今年10月1日大陸國慶日當天，天津華盛寺還曾舉辦升旗典禮。當時天津華盛寺發布的新聞稿稱，「在國歌聲中，五星紅旗緩緩升起，大眾莊嚴肅立，齊聲高唱國歌，向國旗行注目禮，表達對偉大祖國最真誠的感謝和最衷心的祝福」。

在官方力挺下，據統計，截至11月1日，《長津湖》的票房已突破人民幣55億元，觀影總人次達1.16億，成為今年全球票房冠軍，同時也是中國電影史上票房總榜的第2名。

天津華盛寺今年10月1日也曾舉辦升旗典禮，慶祝中華人民共和國成立72周年。（取自天津華盛寺微信公眾號）