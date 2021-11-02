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海峽兩岸媒體荊楚行 在湖北揭幕

聯合報 / 特派記者林宸誼／湖北武漢報導
無人機拍攝湖北恩施大峽谷國家地質公園內雲瀑中的一炷香。 （中新社）
無人機拍攝湖北恩施大峽谷國家地質公園內雲瀑中的一炷香。 （中新社）

進入深秋以後，湖北恩施大峽谷百里絕壁，雲蒸霞蔚，峽谷峰林，層林盡染，秋色迷人，第十五屆海峽兩岸媒體荊楚行，1日拉開帷幕，以七天的時間走進湖北，領略荊楚文化的無窮魅力。

地處清江上游的湖北恩施大峽谷國家地質公園，位於恩施市屯堡鄉和板橋鎮境內，是清江大峽谷的一段，其中絕壁長廊、千丈瀑布、天坑暗河、獨峰傲嘯、原始森林、遠古村寨美不勝收。

湖北省台辦相關負責人表示，山川大氣、生態優良的恩施不僅僅有令人迷醉的自然風光、情趣浪漫的土家風情，更是湖北決勝脫貧攻堅、推動美麗鄉村建設的一個縮影。

湖北省台辦相關負責人指出， 武漢不僅僅是一座歷史文化名城，孕育了敢為人先的辛亥精神，更是一座英雄的城市，充分展現了生命至上、舉國同心、捨生忘死、尊重科學、命運與共的偉大抗疫精神。

此次兩岸媒體聚焦湖北，同行荊楚，是當前疫情防控常態化情況下，兩岸攜手，講好中國故事的重要舉措，相信兩岸媒體會給兩岸同胞帶來更多、更美、更迷人的故事。

此行兩岸記者將赴辛亥首義之地武漢和「世界硒都」恩施，參觀辛亥革命紀念館、宣恩縣松坪易地扶貧安置區、恩施龍馬新果實業有限公司等地，實地感受百年辛亥精神，聚焦湖北脫貧攻堅和鄉村振興成果，推介武漢、恩施自然人文景觀、土家民俗風情等，用鏡頭記錄荊楚大地推動共同富裕的喜人變化和勃勃生機。

武漢 天坑 紀念館

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