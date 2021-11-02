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上海南京路大巴扎 網紅打卡地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆中國國際進口博覽會即將舉行，全球的展商已經「摩拳擦掌」，在上海的百年南京路上，有一個特別的進博「大巴扎」，這裡是匯聚進博展品的「網紅打卡地」。

新華社報導，土耳其商人拉瑪讚忙著打包，給第三屆進博會上認識的客戶郵寄進博同款的商品。拉瑪讚一邊擦拭土耳其風格的瓷器一邊說，土耳其的瓷器、絲巾、蠟燭等在參加進博會後成為中國市場的「爆款」。

「進博會讓我的生意駛上了快車道。」拉瑪讚說，2018年首屆進博會開幕前，他經營的產品有十幾大類共計500多款產品，現在，產品拓展至幾十大類數千款產品，年銷售額從百萬元級別躍升至千萬元級別。

他說，「中國的市場很大，我也要想得大一點，從南京路上開出的大巴扎裡，我們了解到中國居民很喜歡我們的手工藝品、珠寶、地毯、燈具等，我們開的土耳其冰淇淋店每天也是排起了長隊。」他已逐漸摸索出中國市場的喜好，現在計畫前往海南等地開出更多的門店。

為了更加適應中國市場，拉瑪讚現在專門引入了為中國市場定制的商品。例如，土耳其女性身材更加高大一些，喜歡「大包」，但中國市場卻更加喜歡迷你款，現在進口的手工製作手提包的款式、圖案大多是專門為中國市場定制的。

「我在中國生活12年，我想對海外客商說，中國是你們不二選擇。」拉瑪讚說。

四年來，進口博覽會正在逐步成為國際公共產品。中國國際進口博覽局副局長孫成海表示，本屆進博會上有50個「一帶一路」沿線國家、600多家企業參展。

土耳其 網紅

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