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長、廣合作 長沙地鐵6號線貫通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖南省長沙市與廣東省廣州市攜手打造的首個軌道交通PPP項目，長沙地鐵6號線日前全線軌道貫通。長沙地鐵6號線全長48.11公里，西起梅溪湖片區，東至黃花國際機場，是長沙市軌道交通線網中東西走向的「城市窗口型」骨幹線路。全線設車站34座，均為地下站，車輛段、停車場、控制中心各1座，主變電所3座。平均站間距為1.4公里，最大站間距2.7公里，最小站間距0.8公里。

中新社報導，長沙地鐵6號線建成開通後，將有效加強河西副中心與城市主中心的聯繫，串聯河西城際軌道樞紐和黃花機場，緩解東西向交通壓力，引導城市有序拓展。　

作為長沙市和廣州市戰略合作的重要項目，該線路採取「A+B」（分拆）模式實施，其中B部分採取PPP模式建設（即政府和社會資本合作模式），委託廣州地鐵聯合體開展負責新線建設任務及後續運營、經營等各項業務。長沙穗城軌道交通有限公司也於2020年6月13日揭牌成立，以推進6號線B部分PPP項目有序運作。

該項目應用多種先進施工技術，比如採用鋼彈簧浮置板整體道床減少振動和噪聲，最大限度保障地鐵沿線環境不受影響；並且採用最先進的CPⅢ軌道控制網精測技術，確保鋪軌施工精度和線型控制，提高乘客坐車舒適度。

此次除實現「軌通」節點外，6號線還完成全線單回路「環網電通」、通信系統「傳輸通」，目前車站裝修及設備安裝工作穩步推進，給排水及消防管道安裝完成90%，公共區精裝修已完成70%。

機場 廣東 中東

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