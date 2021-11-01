陸23歲少年獲「世界級天文攝影賽」總冠軍 是如何與星空結緣？

今年9月，英國皇家格林威治天文台舉辦的2021天文攝影大賽（Astronomy Photographer of the Year）舉行線上頒獎典禮。在今次大賽中，來自中國的天文攝影師成績斐然，其中23歲的董書暢憑藉去年在西藏拍攝的日環食照片《The Golden Ring》，奪得本次大賽的總冠軍，並榮獲「年度天文攝影師」的稱號。

儘管已斬獲世界級天文攝影賽事的總冠軍，但董書暢在攝影界只能算是新人。不是攝影科班出身的他，是如何與星空結下不解之緣？

2006年，時年8歲的董書暢收到一份禮物──天文望遠鏡。自此，他就常常趴在閣樓上看星星，仰望浩瀚的宇宙。高中畢業後，董書暢收到母親送的《星空攝影筆記》，更是激發了他對拍攝星空的無限嚮往。2017年，董書暢獲得人生中第一部相機，於是不停拿着相機拍照，「在無聲的拍攝中，我發現了人間百態、冷暖真情，我會更加珍惜所擁有的，也對攝影有了更加篤定的想法」。

為了支持兒子的夢想，董書暢父母贊助他購買新設備，鼓勵他勇敢去學習、去探索。成功並非一朝一夕的事，為了實現「追星夢」，董書暢曾背着25公斤的器材爬上海拔5200米高的珠穆朗瑪峰大本營；在雷暴天氣中，閃電在距離他幾十米的地方劈開；摸黑登山的他在黑暗中無數次跌倒又爬起；在氣溫寒冷的沙漠夜晚，靠着車載空調吹出的熱風烤熱麵包充飢。

2019年年底，董書暢開始籌劃拍攝日環食，適合拍攝日環食的時間非常短暫，他必須提前做好所有準備工作，包括器材設備、規劃拍攝地點、路線、交通工具等，而最重要的是對創作的思考，包括主題、構圖、表現手法、色彩等。董書暢透露，在自己啟程之前，《The Golden Ring》的一切就已經深深印在腦海中，「我所做的僅僅是到時候打開相機，從容不迫地按下快門」。

然而，實際拍攝過程可說是一波三折，首先是去年初的疫情幾乎令拍攝計劃落空；當時學校變為網絡授課，突然提前的考試令他不得不在拍攝當天一邊架起相機，一邊用電腦在網上答題。除此之外，他還經歷了車軚漏氣，因不熟悉路況差點將車開到湖泊中，甚至在拍攝地點與野狼偶遇等意外。

日食的整個過程持續幾個小時，但日環食只有短短數分鐘。為了成功拍攝日環食的照片，董書暢根據日食預報提前選定了拍攝位置，以及計劃如何在不同的天氣情況下拍攝。然而，日環食當天居然烏雲密布，令當時去西藏阿里拍攝日環食的攝影者們欲哭無淚。

董書暢與朋友一直跟隨着衛星雲圖輾轉到不同位置，預測是否會有拍攝機會，但仍未能找到合適地方，他於是決定採取「佛系」拍攝，「天氣不好真的沒辦法，拍到拍不到也無所謂了，反正都已經盡力了」。沒想到，就在環食出來前幾分鐘，天上竟出現一個雲洞，董書暢捉緊機會，最終完美捕捉到這枚「金戒指」。

在英國皇家格林威治天文台舉辦的2021天文攝影大賽中，董書暢和他拍攝的作品《The Golden Ring》，從4500多張參賽作品中脫穎而出，獲得全球總冠軍。評委稱讚作品完美展現天文攝影的科學、藝術和技術獨創性的結合。評審委員Steve Marsh表示：「攝影師以感性、平靜、專業的手法，完美地捕捉到這一自然現象。似乎你的手指一抬，就可以伸向天空，戴上這枚指環。」

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文章授權轉載自《香港01》