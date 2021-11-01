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少女愛吃生魚片因腹瀉求醫揭腸道布滿寄生蟲 連醫生也嚇到

香港01 / 朱加樟
醫生為少女進行胃腸鏡檢查時，發現其腸腔內布滿了多條活生生、正在蠕動的寄生蟲。 圖／香港01
醫生為少女進行胃腸鏡檢查時，發現其腸腔內布滿了多條活生生、正在蠕動的寄生蟲。 圖／香港01

中國大陸廣東中山一名17歲少女經常感到腹痛腹瀉，而且已經持續了兩個月左右。當她去醫院進行檢查時，竟然發現腸道裡面布滿了寄生蟲，還正在蠕動。

《江蘇新聞》、《廣東台觸電新聞》等報道指，該少女最近兩個月經常拉肚子，一天能拉五六次，其後到中山市博愛醫院求醫。醫生為少女進行胃腸鏡檢查時，發現其腸腔內布滿了多條活生生、正在蠕動的寄生蟲。

報道指，當時連醫生都被嚇到了，因為隨便在一個鏡頭下面都看到有五六條蟲，有的甚至咬住了腸黏膜，引起腸道損傷出血。經過一系列治療，少女治癒出院。醫生表示，少女有可能是因為長期食用生的食物導致感染寄生蟲。

少女表示，她愛吃生冷的東西，「比如一些刺身和生魚片，一個月吃一兩次」。醫生表示，很多生魚片或生肉都有寄生蟲存在的可能性。要防止寄生蟲感染，要儘量減少食用生魚，特別是一些淡水魚，清洗不乾淨的話還是「不吃為好」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

寄生蟲 腹痛

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