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港府收緊豁免檢疫安排 領館人員須檢疫

中央社 / 香港1日電

香港當局為爭取與中國大陸盡早恢復通關，今天公布收緊對多類人群豁免檢疫入境的寬鬆措施，當中主要包括領館人員及其家屬，他們今後來港都要到指定飯店接受隔離檢疫。

港府公布，由本月12日起全面收緊豁免檢疫安排，並強化對豁免人士的監管，新措施包括：

一、取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排；

二、要求外國領館及機構人員到港後必須在檢疫期內在指定檢疫飯店接受隔離，不得家居隔離（總領事或同等以及較高職級的駐港代表除外）。

政府發言人說，新措施有助強化「外防輸入」措施及應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒株的威脅，以減低輸入個案將病毒帶入社區的風險。

據公布，自12日起，政府只保留維持香港社會運作及市民生活所需的豁免類別，即跨境貨車或巴士司機、航機機組人員、在香港裝卸貨物的貨輪上的船員、政府人員等。

但任何獲豁免人士也必須遵守一系列嚴謹的防疫措施及條款，包括定期接受病毒檢測及活動受限等。

根據現行豁免檢疫政策，大致而言，外國駐港領館人員及其家屬抵港後只進行家居隔離。

據公布，在過去一段時間，這類豁免人士中曾出現兩宗涉及4人在自我隔離期間確診感染新冠病毒。

香港去年初爆發COVID-19疫情後，當局對大陸及海外入境者採取了嚴格防疫措施，令香港基本上關閉了門戶。

不過，當局封關之餘，卻放寬某行業人群的入境檢疫限制，包括往來陸港之間的貨車司機、航機機組人員及來港船員等，因為這些行業一旦停頓，市民生活會嚴重受影響。

行政長官林鄭月娥日前表示，為爭取香港與大陸方面早日通關，當局將會收緊上述措施，把某些人群從入境免檢疫措施名單中剔除。

港府所以有這種考慮，是因為北京方面對疫情採取清零政策，北京一直不願意恢復與香港通關，主要就是擔心港方的上述免檢疫措施，可能間接將病毒傳至大陸。

香港 北京 疫情

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