快訊

女子看網路才知被換臉 Deepfake色情片有什麼問題？

「愛之味、麥仔茶」是他發想的！耐斯集團總裁陳哲芳辭世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張毅創作回顧展 楊惠姍：是這世代的歷史與文化

聯合報 / 特派記者林宸誼／即時報導
這次展覽不僅展出張毅的琉璃作品，更有張毅從文學、電影到琉璃藝術的畢生創作精華，包括工作物件、手稿等，讓參觀者可以近距離瞭解張毅的一生創作與貢獻。琉璃工房/提供
這次展覽不僅展出張毅的琉璃作品，更有張毅從文學、電影到琉璃藝術的畢生創作精華，包括工作物件、手稿等，讓參觀者可以近距離瞭解張毅的一生創作與貢獻。琉璃工房/提供

在張毅辭世一周年之際，「WHY GLASS？至善前行－－張毅創作回顧展」，1日在上海琉璃藝術博物館舉辦，琉璃工房另一位創始人楊惠姍以策展人的身分出席並表示，因為張毅的文字力量，琉璃藝術創作，有了文化與尊嚴，也是將來，代表我們這個世代的歷史與文化。

楊惠姍指出，文學、電影、琉璃藝術，多樣角色的張毅畢生有著不同領域的創作，然而始終不變的是他的文化使命。

展覽將持續到明年3月，這次展覽不僅展出張毅的琉璃作品，更有張毅從文學、電影到琉璃藝術的畢生創作精華，包括工作物件、手稿等，讓參觀者可以近距離瞭解張毅的一生創作與貢獻。

全國政協副主席鄭建邦表示，三十多年來，張毅和楊惠姍的琉璃創作一直圍繞一個主題：能不能用琉璃，傳遞有益人心的信息，一路走來面對多困難與挑戰，但這份對文化的情感與堅持，是他們永遠不斷創作有益人心作品的力量，他們深知，有文化才有尊嚴。

鄭建邦進一步指出，在講好中國故事的今天，藝術作為無需翻譯的文化語言，蘊含人類共同的情感，是當代國際交流的重要方式，深信楊惠姍將堅持民族文化的創作風格，傳遞中華文化之美，拉動中華民族的文化和整個世界的先進文化更緊密地融合在一起，推動人類文明的進步。

上海博物館館長楊志剛則表示，2011年，上海琉璃藝術博物館成為國家文物局「國有博物館對口幫扶民辦博物館」試點幫扶物件，在國家政策的扶持與指導下，上海博物館與上海琉璃藝術博物館結成「姐妹館」，進一步深化了國有博物館與民辦博物館的連接與溝通，推動了館際交流與優勢資源互補，實現了相互借鑒與攜手並進的深遠意義。

楊志剛進一步指出，楊惠姍在上海琉璃博物館為去年不幸去世的張毅先生舉辦回顧展，真情畢現，令人感懷，縱觀張毅的一生，角色精彩多變，從文學、電影，到琉璃藝術，每段經歷皆是個中翹楚，獲獎無數，最難忘莫過他身負中華文化傳承之自省，於琉璃技法失傳之際，雖千萬人吾往矣，迎難而上，勇敢舉起一面前進的旗幟。

張毅，19歲即發表小說，被譽為「張愛玲、白先勇之後少見的中國文字風格」，1980年代，他在亞洲電影圈佳作不斷，極負盛名，在斬獲金馬獎及亞太影展最佳導演之後，於1987年與楊惠姍一同投入現代琉璃藝術創作，創立琉璃工房。

張毅和楊惠姍研究復興失傳的漢代琉璃燒制技法，並且透過國際琉璃藝術大展、在大學成立藝術研究室、建立博物館等，造就了如今華人世界的現代琉璃藝術產業，美國紐約時報將張毅評論為「亞洲工作室玻璃運動之父」。

這次展覽有張毅從文學、電影到琉璃藝術的畢生創作精華，讓參觀者可以近距離瞭解張毅的一生創作與貢獻。琉璃工房/提供
這次展覽有張毅從文學、電影到琉璃藝術的畢生創作精華，讓參觀者可以近距離瞭解張毅的一生創作與貢獻。琉璃工房/提供
張毅的工作物件、手稿等。琉璃工房/提供
張毅的工作物件、手稿等。琉璃工房/提供
琉璃工房創始人楊惠姍。琉璃工房/提供
琉璃工房創始人楊惠姍。琉璃工房/提供

博物館 上海 電影

延伸閱讀

【經典專欄復刻：聯副電影院】聞天祥／李行的異數

台灣團隊用《Minecraft》打造「大陰博物館」 探索子宮內部的奧秘

「龍藏經」典藏復刻版 世界宗教博物館展出

臺博漫談：博物館X漫畫的跨界連結 周六漫畫家跨界直播

相關新聞

張文宏稱謝上海迪士尼 網民諷「不是集體免疫了」

11月1日，上海華山醫院感染科主任、上海新冠肺炎專家組組長張文宏透過微博，就上海迪士尼防疫情況稱，疫情常態化，疫情處理標...

老人滯留內蒙 1包榨菜分4天吃 「以前沒這麼苦過」

隨著因疫情防控滯留內蒙古額濟納旗的近萬名遊客分批離開，許多隔離期間的故事被曝光。有人覺得自己挺幸運，因為每天能住著灑滿陽...

他驚見家犬咬爛牆腳通知房東「我負責」 獲超暖心回應

有房客最近在facebook專頁發文，指家中牆腳被小狗咬爛，他立即拍下照片並通知房東，承諾將來退租時由他負責，結果房東暖心回覆，第一時間是關心房客是否因破損的地方受傷，更告訴他不需太介意此事。網友聽到這個暖心故事，紛紛激讚房客與房東都是好人，有人更追問該房東有沒有其他物業，直言想跟他租房住！

年薪60萬招中小學老師 內蒙煤炭大城：負擔得起

內蒙古自治區鄂爾多斯市，近日打出年薪60萬（人民幣，下同，約9.4萬美元），招聘清華、北大畢業生當中小學教師的招聘啟事。...

張毅創作回顧展 楊惠姍：是這世代的歷史與文化

在張毅辭世一周年之際，「WHY GLASS？至善前行－－張毅創作回顧展」，1日在上海琉璃藝術博物館舉辦，琉璃工房另一位創...

中國專家稱將建更多「天眼」望遠鏡

中國已有一座世界最大、俗稱「天眼」的天文望遠鏡，中國科學院院士武向平日前表示，中國將建設另外5台同級望遠鏡，組成一個巨大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。