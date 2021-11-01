張毅創作回顧展 楊惠姍：是這世代的歷史與文化

在張毅辭世一周年之際，「WHY GLASS？至善前行－－張毅創作回顧展」，1日在上海琉璃藝術博物館舉辦，琉璃工房另一位創始人楊惠姍以策展人的身分出席並表示，因為張毅的文字力量，琉璃藝術創作，有了文化與尊嚴，也是將來，代表我們這個世代的歷史與文化。

楊惠姍指出，文學、電影、琉璃藝術，多樣角色的張毅畢生有著不同領域的創作，然而始終不變的是他的文化使命。

展覽將持續到明年3月，這次展覽不僅展出張毅的琉璃作品，更有張毅從文學、電影到琉璃藝術的畢生創作精華，包括工作物件、手稿等，讓參觀者可以近距離瞭解張毅的一生創作與貢獻。

全國政協副主席鄭建邦表示，三十多年來，張毅和楊惠姍的琉璃創作一直圍繞一個主題：能不能用琉璃，傳遞有益人心的信息，一路走來面對多困難與挑戰，但這份對文化的情感與堅持，是他們永遠不斷創作有益人心作品的力量，他們深知，有文化才有尊嚴。

鄭建邦進一步指出，在講好中國故事的今天，藝術作為無需翻譯的文化語言，蘊含人類共同的情感，是當代國際交流的重要方式，深信楊惠姍將堅持民族文化的創作風格，傳遞中華文化之美，拉動中華民族的文化和整個世界的先進文化更緊密地融合在一起，推動人類文明的進步。

上海博物館館長楊志剛則表示，2011年，上海琉璃藝術博物館成為國家文物局「國有博物館對口幫扶民辦博物館」試點幫扶物件，在國家政策的扶持與指導下，上海博物館與上海琉璃藝術博物館結成「姐妹館」，進一步深化了國有博物館與民辦博物館的連接與溝通，推動了館際交流與優勢資源互補，實現了相互借鑒與攜手並進的深遠意義。

楊志剛進一步指出，楊惠姍在上海琉璃博物館為去年不幸去世的張毅先生舉辦回顧展，真情畢現，令人感懷，縱觀張毅的一生，角色精彩多變，從文學、電影，到琉璃藝術，每段經歷皆是個中翹楚，獲獎無數，最難忘莫過他身負中華文化傳承之自省，於琉璃技法失傳之際，雖千萬人吾往矣，迎難而上，勇敢舉起一面前進的旗幟。

張毅，19歲即發表小說，被譽為「張愛玲、白先勇之後少見的中國文字風格」，1980年代，他在亞洲電影圈佳作不斷，極負盛名，在斬獲金馬獎及亞太影展最佳導演之後，於1987年與楊惠姍一同投入現代琉璃藝術創作，創立琉璃工房。