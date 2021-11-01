中國專家稱將建更多「天眼」望遠鏡

中國已有一座世界最大、俗稱「天眼」的天文望遠鏡，中國科學院院士武向平日前表示，中國將建設另外5台同級望遠鏡，組成一個巨大陣列，「將領先世界50年」。

環球網報導，這座500米口徑射電望遠鏡（FAST）被稱為「中國天眼」，目前是全世界最大單口徑望遠鏡，位於貴州。這座天文望遠鏡從規劃到完工歷時22年，球面直徑500公尺，面積相當於30個足球場大。

報導說，中國科學院院士武向平10月31日在世界頂尖科學家少年英才交流對話會上表示，中國將推進啟動建設另外5台500米口徑射電望遠鏡，與FAST組成一個巨大陣列。

武向平說，這座望遠鏡「在過去兩年內取得了非常重大的發現，巨大地提升了我國射電天文的地位，目前沒有任何國家可以比」。他還認為，目前的天眼望遠鏡「還不夠大，還能建更大的。」

這座天文望遠鏡建成後，中國發起尋找外星文明計畫，英國已故物理學家霍金（Stephen Hawking）曾對此公開表示反對，霍金當時表示，尋找外星人非常危險，若因此讓外星人來到地球，可能會為人類帶來災難。