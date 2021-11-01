他驚見家犬咬爛牆腳通知房東「我負責」 獲超暖心回應

負責任的房客難求，若遇上良心房東，開心指數將爆表！有房客最近在facebook專頁發文，指家中牆腳被小狗咬爛，他立即拍下照片並通知房東，承諾將來退租時由他負責，結果房東暖心回覆，第一時間是關心房客是否因破損的地方受傷，更告訴他不需太介意此事。網友聽到這個暖心故事，紛紛激讚房客與房東都是好人，有人更追問該房東有沒有其他物業，直言想跟他租房住！

該名房客在facebook群組「唐狗之家~支持領養」發文，表示想表揚其「超級好房東」。事緣於該名房客近日發現家中部份位置的牆腳有破損，相信是被小狗咬爛，他立即拍照，並就此事通知房東，直指「將來退租我負責（修復）呀，對不起呀」。

不過，房東第一時間的回覆並非擔心如何還原牆腳，也沒有急於追究責任，反而關心房客有否受傷，問道「你有沒有怎樣？有沒有受傷？」，房客其後解釋，指牆腳是被家中的狗狗咬破，自己沒有受傷，只想就該情況通知他一聲，房東聽後形容牆腳被咬爛只是「小事」，更稱「不用介意，狗狗無心」。

樓主在帖文大讚房東，形容自己非常幸運能遇到「超級好房東」，並憶述每次屋子出現任何問題，「永遠第一時間問我有沒有事」，笑言未來退租時，將打造1塊寫着「絕世好房東」的金漆招牌送給對方。

帖文引來大批網友熱議，不少人稱讚樓主有責任心，也非常包容和體諒他人，留言指「都是相對的，有負責任的房客，就有不計較的房東」、「好房東難求！好房客亦難求！彼此珍重！」，有人更追問，希望租住其房東的其他單位，「好房東難求，如果有房出租，可以通知大家」。

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文章授權轉載自《香港01》