雲南瑞麗前副市長揭疫情慘狀 醫護坦言醫療資源不足

大陸雲南省瑞麗市前副市長戴榮里上周五公開發文，強調自去年以來，瑞麗五次封城，居民一年多沒收入，生活困難，想離開瑞麗也困難，一天只批准兩人離瑞。有網友稱，瑞麗已成「人間煉獄」。大陸媒體指，去年9月以來經歷三波新冠肺炎疫情的瑞麗，沒有一例外傳，瑞麗中傣醫院一線醫護堅守崗位已逾180天，坦承醫療資源嚴重不足，並有來自雲南多地的援瑞隊伍8批次1883人次參與救治。

據文匯網，回想起第一次進隔離病房工作時，中傣醫院醫生茄倩瑩腦海裏只有一個字「亂」， 「能不能給我拿點吃的，我肚子餓了。」「醫生，紙沒了，來點紙。」病人的呼喊聲從一間間病房裏傳出來，讓醫生們應接不暇。

茄倩瑩說：「剛開始的許多問題都和醫療資源短缺有關，還好有援瑞醫療隊的幫助，很大程度上緩解了我們的工作壓力，也給了我們技術上的指導，讓我們工作起來也更加遊刃有餘，可以有更多的時間和患者溝通，給他們帶去些許安慰。」

茄倩瑩提到的援瑞醫療隊，是來自雲南多地的醫療支援隊伍。據了解，今年「3·29」疫情以來，作為定點救治醫院的中傣醫院共有省級、州級援瑞隊伍8批次1883人參與救治。現階段，還有德宏州以外援助中傣醫院醫務人員140餘人，包括省級專家組及昆明、曲靖、大理等醫療隊。

大理州第二人民醫院的王陸就是援瑞醫療隊的一員，10月16日，大理州派出75名醫生支援瑞麗，王陸不猶豫地報了名，並擔任小組長。王陸說：「剛到達中傣醫院時，雖然自己已經做了許多準備和心理建設，但當真正進入病區的那一刻，真正經歷長時間高壓工作的時候，才體會到當地醫務人員的不易。」

今年9月，昆明醫科大學第一附屬醫院呼吸與危重症醫學二科主任醫師方利洲，作為昆明援瑞醫療隊的一員參與瑞麗新冠肺炎病人的救治工作，和他同一批次的醫生現已經回到之前的崗位，方利洲留下了。他說：「我自己就是主攻危重症、感染領域的，這正是瑞麗所需要的，如果我不參與這場『戰役』，我以後無法面對自己。」

因為新冠肺炎的特殊傳染性，所有病人都需要隔離治療，很多患者在住院期間都會比較焦慮。方利洲和其他醫生每天查房時都需要花很大精力和時間對病人進行心理安慰和疏導，他們的用心也得到了病人的認可，有很多病人出院後給醫務人員寫來了感謝信。方利洲說：「以前自己剛畢業時，總想着快點穿上白大褂；現在從裏到外，防護服、隔離衣全穿在身上了，卻從未覺得會那麼『重』，因為它承載着醫務人員的夢想和追求，更承載病人的希望。」