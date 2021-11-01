陸媒：上海迪士尼萬人有序檢測 煙火照常綻放

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聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上海迪士尼10月31日連夜為到訪的遊客進行核酸檢測。（圖／取自人民日報）
上海迪士尼10月31日連夜為到訪的遊客進行核酸檢測。（圖／取自人民日報）

大陸上海迪士尼傳有確診者入園，10月31日晚上6點左右，上海迪士尼度假區發布通告指出，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮即刻起停止遊客進入，10月31日開始為遊客進行核酸檢測，有遊客回憶，當天很有秩序，且檢測的當下，園區的煙火表演照常舉行，「沒讓大家冷場」，晚間11點，上海迪士尼遊客核酸採樣全數完成。

澎湃新聞報導，10月31日晚間6點左右，上海迪士尼度假區接外省市協查通報，要配合新冠肺炎疫情排查，園區內的所有遊客做完核酸檢測才可離開。

據報導，消息一出，園內大部分遊客並未表現出明顯的恐慌情緒，有部分遊客在城堡前等待光影秀，園內項目也未停運。臨近吃飯時間，還有遊客選擇在園內用餐。

疫情協查行動來得突然，不過，據現場遊客回憶，離園及核酸檢測的秩序平穩。遊客楊女士指出，她排隊快到做核酸的地方時，等待的過程中，正好看到園區晚上第二場煙花秀，她聽到煙火表演較精彩的末段，遠處觀看的人群喊出「哇」的聲音，遊客都很放鬆，因為工作人員維持秩序，大家都不會緊張。

楊女士說：「那個時候音樂聲也比較大，有一瞬間我還挺感動的。」一切秩序井然，自己甚至有一點感激，防疫人員為遊客服務，迪士尼的戶外表演也沒讓大家冷場。

她還說，工作人員提醒大家往前走，沒有擁擠，做完核酸檢測後，工作人員還提醒如何離開，有幾個通往不同方向的出口，全程沒有擁擠的狀況。

同時，曾到訪上海迪士尼的民眾，也自發前往上海其他核酸檢測點進行檢測。10月31日晚間11點，在楊浦區松花江路3號的楊浦區中心醫院核酸檢測點內，隊伍已經排了近300公尺，其中不乏學生族群。

在上海就讀小學五年級的沈同學，10月30日晚上9點多，在父母的陪伴下前往迪士尼小鎮遊玩，逛了樂高店、世界商城等。沈同學的媽媽說，「（10月31日）晚上7點左右看到新聞，我們不放心，馬上一家人都來檢測了，還是檢測了大家放心一點。」

而中國國家傳染病醫學中心主任張文宏1日在微博發文稱讚上海迪士尼防疫，他表示，疫情常態化，疫情處理標準化。「所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」

上海迪士尼 疫情

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