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上海迪士尼逾3萬名相關人員 核酸檢測均為陰性
根據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布，據外省市協查通報，上海市對10月30日至10月31日期間進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的相關人員及相關場所，連夜開展排查，並落實相應的防控管理措施。
截至11月1日8時，累計篩查相關人員33863人，核酸檢測結果均為陰性。
累計採集相關場所物品和環境樣本920件，核酸檢測結果均為陰性。相關場所已進行終末消毒。
上海迪士尼官方微博昨晚發布，為配合相關防疫政策，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮即刻停止遊客進入。園內部分設施設施停止運行，戶外演出持續進行。
公告稱，已在樂園的遊客在離園時，要在出口處接受核酸檢測後才可離開，後續必須遵循相關防疫政策，落實自主管理。
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