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大陸新增本土59例 疫情擴散至9省區

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸新增本土59例，疫情擴散至9省區。澎湃新聞
大陸新增本土59例，疫情擴散至9省區。澎湃新聞

據大陸國家衛健委發布，過去一日，大陸新增確診病例92例。其中境外輸入病例33例（上海9例，浙江8例，雲南4例，福建3例，山東3例，四川3例，內蒙古1例，廣西1例，重慶1例），本土病例59例。

本土病例擴散至9省區，包括：黑龍江27例，其中黑河市25例、哈爾濱市2例；甘肅10例，其中蘭州市5例、天水市5例；河北9例，其中石家莊市7例、保定市2例；內蒙古6例，其中阿拉善盟5例、錫林郭勒盟1例；寧夏3例，均在銀川市；浙江1例，在杭州市；江西1例，在九江市；山東1例，在日照市；青海1例，在西寧市）。

大陸境外輸入現有確診病例386例（無重症病例），現有疑似病例5例。累計確診病例9637例，累計治癒出院病例9251例，無死亡病例。

截至10月31日24時，大陸現有確診病例869例（其中重症病例33例），累計治癒出院病例91738例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例97243例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者1255691人，尚在醫學觀察的密切接觸者41548人。

此外，大陸新增無症狀感染者24例，其中境外輸入17例，本土7例（江西4例，均在上饒市；雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州）；當日轉為確診病例15例（境外輸入12例）；當日解除醫學觀察10例（境外輸入9例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者398例（境外輸入351例）。

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