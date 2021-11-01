首列中歐進博專列抵滬

10月29日9時，滿載35車智能真空噴射沖洗系統、平板玻璃、尼龍等進口商品的中歐班列「進博專列」，順利抵達上海鐵路閔行站。

中新社報導，該趟中歐班列10月7日從德國漢堡的比爾維爾德貨運站啟程，搭載第四屆進博會展品，跨越波蘭、俄羅斯、哈薩克等多個國家，經阿拉山口入境中國大陸，橫跨亞歐大陸，歷程22天抵上海，為進博會期間跨境電商進口商品進入展示中心提供快捷運輸條件。

9月28日，滿載著50個集裝箱貨物的中歐班列「上海號」首次從上海開行，駛往萬里之遙的德國漢堡，隨著「進博專列」的歸來，上海至漢堡的中歐班列線路正式實現雙向運行。

中歐班列平台企業上海東方絲路多式聯運有限公司董事長王錦秋表示，通過中歐班列，運輸時間比海運節省一半。每個標準集裝箱的物流成本也會至少節省三成。

「以上海為起點，在歐亞國家間直達對開的中歐班列，能够將更多的進口商品帶進中國大陸，進一步提升上海國際貿易中心能級。」王錦秋表示，上海是貨源集聚地、製造基地、消費品牌集聚地、進口產品首要展示地，對進出口的需求很大。

大陸鐵路部門表示，當前新冠肺炎疫情防控形勢嚴峻，國際貿易通道受阻嚴重。在第四屆進博會到來之際，中歐班列成為重要戰略運輸通道，該趟中歐班列抵達上海後，鐵路部門將加強與平台公司、海關等企業部門密切配合，讓歐洲參展展品及時布展迎客。