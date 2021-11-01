稻田品樂話傳承 兩岸同胞聚衢州

「我來大陸三年了，現在在做南孔祭樂的整理與新編工作，中華民族的傳統音樂特別有韻味，我們應該去傳承中國的聲音，發展當代的儒學音樂。」在浙江衢州的台灣青彤樂坊創始人榮紹宇說。

中新社報導，「歸田園—2021衢台稻田音樂思饗會」10月30日在衢州市衢江區舉辦，兩岸同胞齊聚一堂，用舞蹈演繹江南鄉村田間勞作場景，也用銅管吹奏傳遍台灣大街小巷的民謠。

「我來大陸20年了，當時是被台灣朋友口中的大陸吸引而來的。」許天佑說，在一個契機下，他和兩個衢州的朋友開始在傳承中國傳統農耕文化的基礎上，發展有機農業。

音樂會上，觀眾們還收到一份特別的禮物—兩瓶來自腳下稻田的稻米。參加音樂會的人來自中國大陸各地。許天佑說，在他眼裡，枯榮更替又能長盛不衰的土地文化就是中華文化的一部分。

近年來，選擇扎根在衢州的台胞越來越多，吳忠穎便是其中之一。吳忠穎有很多身分：衢州一家醫院的院長、一名中醫、衢州市台灣青年委員會會長，衢州市柯城區台聯副會長……但是他常向人介紹的身分是衢州女婿。

吳忠穎和他妻子在大學學中醫藥的時候認識的，畢業就和她一起回衢州。吳忠穎已經在衢州生活了七個年頭，工作之餘，他總想著做些什麼。今年6月，他在衢州市台辦的支持下，成立了衢州市台灣青年委員會，自此，在衢台胞又多了一個同鄉會。

「我們委員會會定期組織聯誼活動。前段時間我們還組織了電子競技比賽，促進兩岸青年的溝通與交流。」吳忠穎說，同時，他也一直在做和中醫藥有關的工作。

衢台民宿研究會10月30日授牌成立，該研究會將把台胞在民宿上的管理經驗和衢州美麗鄉村結合起來，共同推動鄉村建設和民宿發展。