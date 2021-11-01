最難隧道貫通 綿茂公路明年通車

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
籃家岩隧道2015年12月1日動工，耗時6年，終於順利貫通。圖／本報四川德陽傳真
籃家岩隧道2015年12月1日動工，耗時6年，終於順利貫通。圖／本報四川德陽傳真

10月27日凌晨，總長8149米的綿（竹）茂（縣）公路籃家岩隧道順利貫通。這是綿茂公路所有隧道中里程最長、難度最大，也是最後貫通的隧道。總長近56公里的綿茂公路於2009年9月開工，是四川省德陽市和阿壩州期盼已久的一條路。它像一條臍帶，穿越龍門山，將阿壩州茂縣等地與川西平原相連，預計2022年建成通車。

據介紹，籃家岩隧道是綿茂公路建設中里程最長、難度最大，也是最後貫通的隧道。該隧道地處龍門山脈深切割高山區，地形陡峻，嶺谷高差懸殊，隧道埋深、高地應力軟岩在變形段落的長度均居大陸第一，施工難度極大。籃家岩隧道2015年12月1日動工，耗時6年，如今終於順利貫通。

綿茂公路是四川省最艱巨的交通災後重建工程，穿越的地震斷裂帶多，沿線塌方、泥石流、堰塞湖多，新建橋梁、隧道多。同時，保護生態環境的要求高，抗震設防等級高，水文地質條件複雜。籃家岩隧道貫通後，綿茂公路全線貫通將進入倒數計時。據了解，這條公路明年建成通車，將徹底打破德陽和阿壩背靠龍門山、卻只能遠距繞行的「相鄰不相通」困境，外地遊客前往黃龍、九寨，又多了一條捷徑。

災後 遠距

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