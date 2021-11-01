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2025年前 大陸增千個體育公園

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發改委10月29日披露的一份文件顯示，中國大陸計畫到2025年，在中國大陸各地新建或改擴建1000個左右體育公園，滿足民眾日益增長的體育健身需求。

中新社報導，這份由大陸七部門聯合發布的「關於推進體育公園建設的指導意見」對體育公園的規劃布局提出了明確要求。強調體育公園綠化用地占公園陸地面積的比率不得低於65%，確保不逾越生態保護紅線，不破壞自然生態系統，推進健身設施有機嵌入綠色生態環境，充分利用自然環境打造運動場景。體育公園要與生產生活空間有機融合，不設固定頂棚、看台。

與此同時，體育公園要符合各年齡層需求，既要有滿足中老年人需求的健身步道、健身廣場，也要有滿足青少年需求的足球、籃球、排球等常規球類場地設施和滿足兒童需要的活動設施。有條件的地方可設置臨時性、裝配式的冰雪、游泳設施。

此外，包含水域的體育公園可以因地制宜建設供皮划艇、賽艇等水上運動使用的小型船艇碼頭。鼓勵配套建設智能化的淋浴、更衣、儲物等服務設施，提高民眾健身便利性。

意見表示，鼓勵常住人口50萬以上的行政區域，建設不低於10萬平方公尺的體育公園。其中，健身設施用地占比不低於15%，綠化用地占比不低於65%，健身步道不少於2公里，至少具有10塊以上運動場地，可同時開展的體育項目不少於5項。

鼓勵常住人口30至50萬的行政區域，建設不低於6萬平方公尺的體育公園。其中，健身設施用地占比不低於20%，綠化用地占比不低於65%，健身步道不少於1公里，至少具有8塊以上運動場地，可同時開展的體育項目不少於4項。

鼓勵常住人口30萬以下的行政區域，建設不低於4萬平方公尺的體育公園。其中，健身設施用地占比不低於20%，綠化用地占比不低於65%，至少具有4塊以上運動場地，可同時開展的體育項目不少於3項。

體育 健身

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