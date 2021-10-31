江西市政管道廠商會議鋼管舞表演惹議 與會者：可能與主題有關

網上流傳影片，在一場名為「江西市政管道群英匯」的會議活動上，竟有多名女子穿著暴露衣物大跳鋼管舞，惹來輿論質疑是否過於低俗。

大陸傳媒其報引述兩名有份參加會議的人員解釋，與會者基本上都是江西管道行業的廠商人員，之所以安排鋼管舞表演，可能與「管道」的主題有關。

據報道，江西市政管道群英匯是在江西省新余市舉辦。從現場片段所見，主舞台上電子螢幕上寫有「江西市政管道群英匯第四次會議」，同時間則有多名女子穿著暴露，正進行舞蹈表演。另一段影片更見到，有一名女子身穿貼身性感衣服表演鋼管舞。

有大陸網民留言指，鋼管舞其中一種藝術表演形式，並不意味著低俗。但也有網民認為，鋼管舞或是其他性感風格的舞蹈，其本身並沒有問題，但不適合出現在類似此類會議活動上。

其中一名參與會議的人員受訪時則稱，今次會議活動並非官方安排，當天共有80多名人員在場，他們基本上都是江西管道行業的廠商人員，舉辦目的只是讓大家交流、娛樂。他又表示，之所以會有鋼管舞表演，可能多少與「管道」的主題有關，「並不存在低俗表演的情況。」另一名與會者亦表示，大家基本都是自費參加會議，「活動請舞蹈表演很正常。」

會議活動上有多名女子穿著暴露衣物表演舞蹈。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》