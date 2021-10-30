大陳島台胞登島參加兩岸大陳鄉情文化節

兩岸大陳鄉情文化節26日至29日在浙江臺州舉行，20世紀50年代，約1.5萬名大陳島居民遷至台灣各地，如今有近15萬人；這次有上百名大陳島後代台胞台屬，「陸島聯動」登上大陳島，探望父輩故居。

來大陸創業第23年，大陳籍台胞、寧波市台灣同胞投資企業協會副監事長、裕沐文具總經理盛漢偉終於踏上大陳島，「以前從未到過大陳島，但大陳島這三個字我從小聽大。」趁著參加兩岸大陳鄉情文化節，盛漢偉踏上大陳島尋訪父輩故居。

大陳島在2020年11月掛牌成立大陸國家級「海峽兩岸交流基地」，兩岸大陳鄉情文化節自2015年以來連續舉辦至今，今年文化節期間開展參訪大陳島、項目推薦會等。