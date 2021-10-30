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大陳島台胞登島參加兩岸大陳鄉情文化節

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
兩岸大陳鄉情文化節26日至29日在浙江臺州舉行，上百名大陳島後代台胞台屬，「陸島聯動」登上大陳島。主辦方提供
兩岸大陳鄉情文化節26日至29日在浙江臺州舉行，上百名大陳島後代台胞台屬，「陸島聯動」登上大陳島。主辦方提供

兩岸大陳鄉情文化節26日至29日在浙江臺州舉行，20世紀50年代，約1.5萬名大陳島居民遷至台灣各地，如今有近15萬人；這次有上百名大陳島後代台胞台屬，「陸島聯動」登上大陳島，探望父輩故居。

來大陸創業第23年，大陳籍台胞、寧波市台灣同胞投資企業協會副監事長、裕沐文具總經理盛漢偉終於踏上大陳島，「以前從未到過大陳島，但大陳島這三個字我從小聽大。」趁著參加兩岸大陳鄉情文化節，盛漢偉踏上大陳島尋訪父輩故居。

大陳島在2020年11月掛牌成立大陸國家級「海峽兩岸交流基地」，兩岸大陳鄉情文化節自2015年以來連續舉辦至今，今年文化節期間開展參訪大陳島、項目推薦會等。

今年文化節上，兩岸書法家互贈書法作品，由3名書法家共同題寫的一幅5米長卷，公開展示，為期4天活動，內容包括主題聯歡晚會、實地參觀考察大陳島海峽兩岸交流基地、考察椒江區重點建設工程等。來自上海市、安徽省、福建省、杭州市、寧波市、紹興市、溫州市等100多名台胞台屬參加。

兩岸大陳鄉情文化節，兩岸書法家互贈書法作品，由3名書法家共同題寫的一幅5米長卷，公開展示。主辦方提供
兩岸大陳鄉情文化節，兩岸書法家互贈書法作品，由3名書法家共同題寫的一幅5米長卷，公開展示。主辦方提供

考察 書法家 福建

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