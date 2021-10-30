中國疫情近14天傳14省 黑龍江有社區感染

中國疫情防控相關新聞發布會今天指出，近14天有14省出現本土病例，當前疫情仍呈快速發展態勢，其中，黑龍江省黑河市已發生社區傳播。此外，這輪疫情的重症比例比以往要高。

綜合央視網與中新經緯App（應用程序）報導，國家衛健委新聞發言人米鋒今天在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，近期，國外疫情仍處於較高流行水準，中國外防輸入壓力持續加大。截至29日，近14天有14省出現本土病例。當前疫情仍呈快速發展態勢，防控形勢嚴峻複雜。

國家衛生健康委疾控局副局長吳良有表示，黑龍江黑河疫情自27日報告以來發展迅速，根據目前疫調和病毒測序結果，本次疫情與近期內蒙古、甘肅等省區的本土疫情均無關聯，是一起新的境外輸入病毒引起的疫情。新增病例主要通過全員篩查和主動就診發現，可見當地已發生社區傳播，並存在擴散外溢風險。

至於湖北、湖南、四川、貴州、陝西等省分連續4天以上沒有新發病例，這些地區的疫情正在得到有效控制。北京、河北、山東、青海、寧夏等省分疫情基本平穩。內蒙古額濟納旗自25日以來連續4日未再發現溢出外地病例，疫情擴散風險已有效管控。

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅說，這一輪疫情是Delta變異毒株感染，傳播速度比較快，由於涉及到老年旅遊團隊的感染，所以這次60歲以上老年人感染的比例較高。

她說，這一輪疫情60歲以上老年患者占比達40%，比以往疫情當中60歲以上感染人群18.5%的平均比例高，再加上一些老年人有基礎病，因此這次重症的比例比歷次疫情都偏高。