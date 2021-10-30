佘詩曼凍齡擁有少女心 邪惡視角秀粉紅豬豬配美腿

近年長駐內地發展的佘詩曼，先後拍過多齣膾炙人口的電視劇，包括《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》、《燕雲台》等，演技獲得內地觀眾肯定，近日她又接拍時裝劇《今天的她們》，讓人相當期待，阿佘中港兩地也有大批粉絲，她亦十分親民，不時Po出靚相分享生活點滴，可是在微博和IG的相片，卻以不同視角展示，北望神州已是不言而喻。

佘詩曼演技出色無容置疑，更難得是46歲的她，保養得宜，皮膚白滑過剝殼雞蛋，能夠長春不老，阿佘凍齡秘密原來是保持一顆少女心，她Po出的靚相全是開開心心吃喝玩樂，讓粉絲看得賞心悅目，而近日她Po出在睡床上，白色T恤配上桃紅熱褲，穿上粉紅色豬豬襪子的照片，獲網民激讚可愛，令人有戀愛了的感覺，可是阿佘在IG的相片是兩腿併攏，走的是文青風，但在微博的照片，卻是大曬白滑美腿，而且以邪惡視角拍攝，帶點惹人遐想的誘惑，中港兩地粉絲，也可以欣賞到阿佘不同風格，大飽眼福。

擷自佘詩曼微博

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文章授權轉載自《香港01》