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手機照片無故被刪！網友憂個資外洩 陸app致歉：盡快修復漏洞

香港01 / 林芷瑩
有大陸網友指出，自己手機內的照片被社交app無故刪除，憂心有個資外流問題。 示意圖／ingimage
有大陸網友指出，自己手機內的照片被社交app無故刪除，憂心有個資外流問題。 示意圖／ingimage

大陸社交平台「豆瓣app」，被指私自刪除用戶手機照片，引起不少人憂慮其個人隱私會外流。豆瓣昨日（27日）就事件致歉，並發布公開聲明稱，收到相關反饋後已於第一時間核查，發現是app誤將用戶上傳的圖片當成緩存文件刪除，並承諾會在下一個更新版本中修復該問題。

10月26日，有網友稱自己保存在手機相冊的圖片無故被豆瓣app刪除，需要從回收站內才能找回圖片。據該名網友發布的圖片顯示，手機安裝豆瓣app需開放「讀取SD卡內容」及「修改或刪除SD卡中的內容」的相關權限，網友懷疑豆瓣app通過該項權限的開放，實現刪除用戶手機相冊中圖片的操作。

豆瓣在聲明中稱，若用戶沒有授權存儲權限，豆瓣在任何場景下都不會讀取用戶設備上的文件包括相簿圖片，且技術上也無法做到，豆瓣會在用戶進行「保存圖片到設備」或「訪問、上傳設備的圖片或影片」操作時申請存儲權限。在獲得授權後，也只會在用戶使用上述功能時訪問必要文件，以保證功能正常使用。

大陸app豆瓣發布聲明回應。 圖／微博
大陸app豆瓣發布聲明回應。 圖／微博

針對本次事件，工程師經過進一步技術分析，發現在網路環境較差的環境下，在系統認為貼文頁同時發送多個含有圖片的回覆時，會導致誤將用戶上傳的圖片當成緩存文件刪除。上述問題發生機率較低，豆瓣app將在下個版本中修復。豆瓣承諾會進一步優化產品，更好地保護用戶體驗，並強調保護個人隱私是豆瓣的基本準則。

值得一提的是，此前有不少手機app都被曝出存在偷刪用戶圖片的行為，包括有網友在QQ群聊的過程中保存到手機中的照片，會立即被QQapp自動刪除，也有網友稱其手機內圖片曾被微博刪除過。不過，各app廠商都聲稱絕不會主動刪除用戶的照片。

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文章授權轉載自《香港01》

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