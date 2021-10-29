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湖口陸軍炮擊訓練釀野火 新埔居民苦不堪言痛批軍方

陸製極小徑銑刀 1粒米銑56字

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國五礦28日發布消息稱，其所屬中鎢高新金洲公司近日成功研製直徑0.01mm（約為人類普通頭髮絲的1/8）的極小徑銑刀，並實現上機加工。利用這個極小徑銑刀，在一粒米上成功銑出56個漢字，在一根頭髮絲上銑出了7個字母。

中新社報導，金洲公司負責人表示，這是中國首次實現直徑0.01mm極小徑銑刀的機上加工實驗。這項新突破將極大地助力中國電子信息、醫療等諸多領域的提質升級，也將促使微型加工工具更快更好地突破升級。　

銑刀是具有一個或多個刀齒的旋轉刀具，主要用於鋁合金、不銹鋼、模具鋼、壓克力等材料加工。銑刀的精細度是製造加工業的重要參考指標。早在2019年底，金洲公司便成功研製出了直徑0.01mm超細微型鑽頭，打破了長期以來在超細微型鑽頭受制於人的局面。僅用一年半的時間，金洲公司又實現了直徑0.01mm超細微型鑽頭和直徑0.01mm極小徑銑刀的鑽銑「雙劍合璧」。

深圳金洲公司為中國五礦所屬企業，是全球領先的精密微型工具企業，目前擁有330多項發明和新型專利

深圳 專利

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